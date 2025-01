Buche e avvallamenti lungo via XXI Aprile: «L’asfalto si sbriciola» 

Mentre cresce l’attesa per la riapertura dello svincolo che dalla 554 permetterà di immettersi in via XXI Aprile 1991, chi abita in zona torna a chiedere interventi urgenti per rifare l’asfalto. Buche e avvallamenti rendono infatti la strada un percorso a ostacoli per pedoni e auto. Un problema segnalata più volte dai residenti e che sta peggiorando, con le voragini che diventano sempre più larghe, anche a causa delle piogge che sfaldano il manto.

“Asfalto dissestato”, recita un cartello posizionato per avvisare del pericolo. Ma gli abitanti della zona vogliono un rifacimento stradale totale. «Ho visto nascere e crescere queste buche nel corso degli anni», afferma con amara ironia Ottavio Caddeo, un abitante di via Pasquale Loddo, traversa di via XXI Aprile, «adesso sono anche di più e soprattutto più larghe e più profonde. Una volta riaperto lo svincolo, l’inevitabile aumento delle auto che transiteranno dalla 554 peggiorerà il problema». Luigi Scano, residente nella vicina via Argentina, aggiunge: «Il rifacimento si sarebbe dovuto fare molto prima dei lavori dello svincolo. È impossibile percorrere questa strada senza rischiare». Ennio Zedda abita in via Don Bosco, una parallela, e anche lui ha lo stesso timore: «Sarà inevitabile col grande afflusso di auto che ci sarà, non vorrei che diventasse come via Cesare Cabras. È da anni che si chiede di rifare il manto stradale, ma finora non siamo stati ascoltati. Bisogna fare letteralmente lo slalom, sono pochi i punti dove non è dissestata».

