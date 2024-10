«Buche e asfalto dissestato, via Gerrei abbandonata da sempre» 

Protestano i residenti in via Gerrei, una delle arterie principali di Sanluri in stato di abbandono. «È una strada – parla a nome di tutti Gabriele Conchedda - molto trafficata, anche dai mezzi pesanti, in quanto facilita il collegamento con la Marmilla, in particolare consente di accorciare il percorso per raggiungere diversi negozi e servizi pubblici della città, come la sede della Asl. Speriamo che l’amministrazione riservi anche a noi la stessa attenzione di situazioni simili». Non solo asfalto consumato, buche e dislivelli, anche gli alberi con i rami che invadano la carreggiata, le radici scoperte fanno temere il crollo. C’è persino una macchina parcheggiata nella zona da oltre 10 anni, fatto che denota molta trascuratezza. Qualcuno avanza la proposta di cambiare il nome, da Gerrei alla “Strada del non”. La sua sistemazione e rifacimento a regola d’arte è prevista nel piano dei lavori pubblici, annuale e triennale, ma ogni qualvolta vengono affidati gli interventi, via Gerrei non è presente. L’ultimo affidamento ad una ditta esterna per asfalti e marciapiedi risale a settembre, ma ancora una volta la strada in questione è stata esclusa dall’elenco di otto vie cittadine. (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA