Le strade del Quartiere europeo mettono a dura prova gli pneumatici delle macchine. L’asfalto versa in condizioni precarie, con buche e avvallamenti quasi ovunque. Gli abitanti ci hanno oramai fatto l’abitudine, ma non si rassegnano comunque e chiedono all’amministrazione di rifare il manto stradale come sta avvenendo in altre parti di Cagliari.

«Negli anni abbiamo sollecitato il Comune innumerevoli volte, affinché rifacesse le strade del quartiere», afferma Marcello Satta, che abita in via Keplero, «ma non siamo mai stati ascoltati. Qui ci sono case belle e, al contempo, asfalto pessimo. Veniamo ignorati, il nostro quartiere è come se non esistesse, alcuni cagliaritani non lo conoscono nemmeno». E aggiunge: «Però, chi lo conosce è sicuramente il Comune, che si dovrebbe occupare di tutte le zone della città, non solo di quelle più frequentate». Più avanti, in via Parigi, la situazione è uguale. È una delle strade più frequentate del quartiere: in una traversa, via Londra, infatti, si raggiunge il distributore di viale Marconi. Molti automobilisti per recarsi a fare benzina lì, passano proprio per via Parigi, poiché si risparmia tempo e traffico. «Sono uno di quelli che fa così», racconta Virgilio Muscas, che abita altrove ma in via Parigi passa spesso, «e ogni volta rischio di bucare qualche ruota. Gli abitanti meritano di essere ascoltati». Anche per chi passa per quelle strade in moto, col monopattino e in bicicletta è un problema. «C’è il pericolo concreto di prendere in pieno una buca e cadere», avverte Salvatore Fadda, residente di via Paracelso che si muove spesso con il monopattino. «Se rifacessero le strade anche qui, il nostro sarebbe un quartiere più rinomato. Anche noi paghiamo le tasse comunali».

E non ci sono buone notizie per i residenti: per il momento, infatti, non sembra esserci nessun intervento all’orizzonte. «Stiamo dando priorità alle strade che hanno gli indici di degrado peggiori e con maggiore flusso veicolare», fanno sapere dal Comune.

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