Villaputzu.
02 febbraio 2026 alle 00:35

Buche e aquaplaning  sull’ex Orientale (a Quirra) 

Raggiungere Villaputzu diventa sempre più complicato e pericoloso. Da quando il guado rialzato sotto il ponte è stato chiuso per l’ingrossamento del Flumendosa (era il 18 gennaio) gli automobilisti sono costretti a fare un lungo giro da Quirra che presenta, però, delle gravi situazioni di pericolo. Sulla vecchia orientale sarda, infatti, la pioggia ha danneggiato la carreggiata in più punti (in particolare attorno al chilometro 50): i conducenti si ritrovano in mezzo a buche profonde, tra sassi e pozzanghere d’acqua (col rischio aquaplaning).

La competenza sulla strada, così come sul ponte di ferro chiuso da oltre due anni, è della Città Metropolitana di Cagliari. Come se non bastasse in un tratto della 125 Var (quello che si prende da Quirra subito dopo l’uscita dalla vecchia orientale) è stato rifatto l’asfalto senza però alcuna segnaletica orizzontale. Gli automobilisti in transito, non appena tramonta il sole, si ritrovano così di fronte una enorme chiazza nera senza alcun punto di riferimento. La competenza, in quest’ultimo caso, è dell’Anas. Una situazione ancora più pericolosa in questi giorni di pioggia.

Una serie di segnali, insomma, che dimostrano quanto il Sarrabus sia un territorio dimenticato da tutti. L’emblema di questo “abbandono” è proprio la vicenda del ponte di ferro chiuso da 2 anni per lavori di ristrutturazione. Lavori che però non procedono a causa di una serie di inadempienze, a partire (ma non sarebbero le uniche) da quelle della ditta siciliana che si è aggiudicata l’appalto. (g. a.)

