Buche e allagamenti, disagi in via Tel Aviv 

Almeno una decina di mega buche in cinquanta metri nel cuore di Genneruxi. E poi ostacoli per i pedoni e per le auto e allagamenti ogni volta che cadono due gocce di pioggia. La mattina di Pasquetta, dopo le piogge, sono arrivate anche le anatre. Benvenuti nella strada comunale sterrata tra via Galvani e via Tel Aviv, accanto al parco “Equity Park”. La pazienza dei residenti è ormai agli sgoccioli, perché oltre al disagio di dover attraversare ogni giorno una strada che sembra una paesaggio lunare quando non piove e un acquitrino quando invece arriva la pioggia, devono fare i conti con l’allagamento di scantinati e ascensori. La denuncia è di Roberto Mura, consigliere comunale di Alleanza Sardegna che ha presentato una interrogazione in merito. «Gli oneri di sistemazione inizialmente erano in capo alla lottizzazione, ma con l'ultimo piano attuativo sono stati stralciati. Così l'area è rimasta in questa situazione», spiega l’assessore alla Viabilità Yuri Marcialis. Che aggiunge. «È fondamentale riqualificare la strada, valutando», anche con i cittadini, «se destinarla a viabilità e parcheggio o a piccola area verde. Per il momento, però, non si può fare nulla. I soldi del vecchio Global (che si chiamerà Manutenzione strade) sono finiti. Solo «col nuovo servizio, che dovrebbe partire dal primo agosto, ci saranno le risorse adeguate per gli interventi». ( ma. mad. )

