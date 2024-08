Buche, a luglio 478 interventi 

Sono stati 478 gli interventi di chiusura buche stradali, 95 i punti di segnaletica orizzontale ripassati, 5 i nuovi stalli tracciati (3 per i disabili e 2 per i bus) e 25 gli attraversamenti pedonali ripassati. Questi i numeri del mese di luglio 2024 di Global Service, il sistema di gestione integrata della rete viaria di Cagliari.

Le attività, alcune in calendario e altre effettuate su richiesta dei cittadini, rientrano tra quelle del programma triennale di manutenzione stradale della città che comprende 600 chilometri di rete viaria, 50 opere d'arte (ponti, viadotti) e 40 chilometri di piste ciclabili.

Le segnalazioni possono essere fatte chiamando il numero verde 800.116.444 che nel mese preso in esame ha ricevuto 126 telefonate, 70 delle quali per richieste di pronto intervento.

Dossi, buche e pavimentazione disastrata sono un pericolo soprattutto per i motociclisti che potrebbero cadere ma anche effettuare manovre pericolose per evitarle. Non c’è strada del capoluogo che non porti le ferite di ripristini mal eseguiti dei tagli per i sottoservizi (luce, acqua, fibra ottica). I Comune dovrebbe prestare più attenzione e controllare il rifacimento a regola d’arte del manto stradale.

RIPRODUZIONE RISERVATA