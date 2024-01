Bucchi ha le ore contate? 

Sassari. Cambio di panchina sempre più probabile alla Dinamo. Sembra che le riflessioni della società per risolvere la mancata crescita della squadra si siano appuntate sul coach Piero Bucchi, peraltro ieri assente all'allenamento, condotto dai vice Massimo Bulleri e Massimiliano Oldoini. Per questa mattina è stata convocata nella Club House Dinamo una conferenza stampa del presidente Stefano Sardara «per importanti comunicazioni societarie». Tutto fa supporre che l'annuncio riguardi proprio il cambio di allenatore, anche perché alla fine dell'anno il numero uno biancoblù aveva detto che la società era pronta a intervenire. Circolano persino i probabili sostituti. Il bosniaco Nenad Markovic, ex Digione, sembra la scelta numero uno.

Il divorzio sarebbe per certi versi clamoroso: a Bucchi è stato prolungato il contratto sino a giugno 2025, ed è stato fatto nel febbraio 2022, tre mesi dopo il suo arrivo in sostituzione di Demis Cavina.

Infortuni e flop di mercato

Difficile capire cosa si sia “rotto” in un rapporto che è sembrato sempre di grande fiducia tra allenatore e società. È vero che i risultati di questa stagione sono stati deludenti. Hanno però pesato l'infortunio all'ala lituana Bendzius e altri acciacchi o infortuni come quelli dell'ala greca Charalampopoulos e del centro Diop. In egual misura hanno pesato la scommessa persa sul play Whittaker e la chiamata dell'ala statunitense McKinnie, giocatore con la mentalità da gregario, seppur in Nba, ben diverso da un protagonista e trascinatore come Bendzius. Così come è corretto ricordare che Whittaker, apparso inadeguato già dopo un mese, è stato sostituito con Brandon Jefferson il 26 dicembre, mentre per un mese e mezzo Sassari ha giocato senza Diop (operazione a un menisco del ginocchio), anche a causa del flop della chiamata a gettone del centro Taylor Smith, che non ha superato le visite mediche ed è stato rispedito indietro.

A fare le veci di Diop è stato spesso l'alapivot Treier, che invece è stato accantonato da qualche gara dal coach Bucchi.

Risultati e aspettative

Il Banco di Sardegna ha “toppato” le tre partite più importanti della stagione. Prima ha sprecato il match ball al PalaSerradimigni contro Cholet per andare al Round of 16 della Champions, poi ha perso la “bella” in terra francese. Quindi la sconfitta a Treviso, penultima in classifica, dove ha consegnato ai veneti il saldo positivo negli scontri diretti. La squadra appare incapace di trovare un'anima e forse si pensa ad una scossa emotiva più che tecnica, perché comunque nelle due stagioni precedenti Piero Bucchi ha portato a casa qualche risultato.

Nella prima stagione il tecnico bolognese è approdato sino alle semifinali scudetto, con una Dinamo corretta in corsa grazie all'arrivo del play Robinson e al rientro di Kruslin e soprattutto del centro Bilan, in fuga dall'Ucraina per la guerra con la Russia. Per certi versi superiore il risultato della stagione passata: ancora le semifinali scudetto.

