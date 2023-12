Bucchi esalta i suoi ragazzi: voglia di lottare 

Sassari. «Orgoglioso dei miei compagni». Lo dice il top scorer della Dinamo, Breein Tyree che ha realizzato 24 punti. E vuol dire tanto sulla compattezza che sta trovando il gruppo biancoblù. «Abbiamo giocato duramente e di squadra» aggiunge la combo-guard americana.

E il concetto di squadra è ripreso dal play Alessandro Cappelletti: «Sono contento perché questa è stata una vittoria di squadra dove ognuno ha portato il suo mattoncino, bravi a restare li anche quando Shields si è acceso ma siamo rimasti positivi nonostante qualche errore difensivo e abbiamo costruito dei buoni tiri dall'altra parte del campo, poi il talento di Stefano (Gentile), Chara e Tyree ci hanno permesso di vincere».

Il play spiega anche cosa è cambiato dopo il ritiro di Nuoro: «Ci sono più minuti a disposizione, dopo il ritiro di Nuoro. Ci siamo guardati in faccia spalle al muro; questa partita l'abbiamo giocata con il giusto atteggiamento, con i rimbalzi nonostante il loro vantaggio fisico. Prima della partita parlavo con il coach e ci siamo detti che questa poteva essere una chance per switchare la stagione, ora ci attende una partita importante tra 48 ore per la Champions. Vediamo come reagiremo, perché bisogna saper reagire non solo alle sconfitte anche alle vittorie».

Il coach

Per l'ex Piero Bucchi questa è la prima vittoria contro Milano da quando allena a Sassari: «Davvero bravi i ragazzi, ci mancavano Diop e il play americano ma hanno giocato con spirito di sacrificio, voglia di lottare, combattere e buttarsi a terra: è vero dopo aver fatto ottimi 35' Milano ha avuto forza e talento di rientrare con un Shields monumentale ma le bombe di Gentile, Charalampopoulos e Tyree ci hanno permesso di vincere, con colpi di grande consistenza e personalità. Sono stati bravi perché la gara si è vinta due volte. A livello di spirito e coesione abbiamo centrato un nuovo step di crescita». ( g.m.)

