Bucato il tubo del gas durante i lavori: palazzi evacuati 

Gli operai erano impegnati nell’installazione di un tratto di nuova condotta idrica quando, per errore, hanno colpito e danneggiato il tubo del gas che passa lungo la via Don Minzoni.

Scene di panico ieri mattina nel quartiere della Pietraia. Dal vistoso buco nella tubazione è fuoriuscito il gas a pressione e ci sono volute quattro ore prima di riuscire a bloccare l’erogazione continua e inarrestabile. Nel frattempo i palazzi vicini sono stati fatti evacuare, per precauzione.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di via Napoli, anche una squadra proveniente dalla centrale di Sassari e i tecnici del NBCR (Nucleo Nucleare Biologico Chimico Radiologico). L’intervento è durato dalle nove del mattino sino alle 13, il tempo necessario per chiudere e riparare la tubazione compromessa, scongiurando ulteriori perdite. A dare una mano la polizia locale che ha provveduto a dirottare il traffico verso viale Europa, il personale dei Servizi Sociali del Comune di Alghero che ha dato supporto alle famiglie, il 118 e il personale dell’azienda Medea gas. Alla fine l’emergenza è rientrata senza registrare feriti né ulteriori incidenti, a parte il grande disagio, per decine di famiglie, costrette a trascorrere alcune ore fuori di casa.

RIPRODUZIONE RISERVATA