Buca uno stop e viene fermato, gli trovano 400 grammi di hascisc 

I carabinieri lo hanno fermato nella notte per una mancata precedenza mentre era alla guida della propria auto in una strada di Monserrato. I militari non si sono limitati a contestargli la multa, ma hanno deciso di perquisire l'auto e successivamente anche l’abitazione del conducente. Un’operazione che ha portato al recupero di hascisc e una grossa somma di denaro in contanti. Così Alessandro Montevedere, 41 anni, disoccupato di Cagliari, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Tutto è iniziato alle 3:30 della notte, quando una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Quartu, impegnata in un servizio di prevenzione sul territorio, ha fermato l’auto per una mancata precedenza da parte del conducente. Insospettiti dal suo atteggiamento, i militari hanno proceduto a una perquisizione del veicolo e, successivamente, dell’abitazione. Durante il controllo sono stati rinvenuti 400 grammi di hascisc, 3.450 euro in contanti – ritenuti provento dell’attività di spaccio –, due bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento delle dosi. Montevedere, difeso dall’avvocato Marco Lisu, è stato scarcerato dopo l’udienza di convalida con l’obbligo di firma.

