Buca pericolosa e perdita idrica: proteste 

Una perdita idrica che mette ormai alla prova la pazienza dei cittadini: si trova in via Salvemini a Sestu e la segnala la consigliera comunale di minoranza Michela Mura, capogruppo Pd: «Negli ultimi mesi l’abbiamo segnalata più volte, ma è ancora lì, nel tempo ha causato il cedimento del manto stradale, oltre ad un gravissimo spreco d'acqua». La situazione è certamente nota sia al Comune che ad Abbanoa, che ha in carico le riparazioni, anche se non è stato ancora annunciato quando dovrebbe avvenire un intervento. Mura poi aggiunge: «Gli abitanti si sentono abbandonati dall'amministrazione che continua a procrastinare l'ultimazione della tangenziale che dovrebbe passare dietro il supermercato, e non risolve i problemi del traffico pesante su quella via». Via Salvemini è infatti una delle direttrici di entrata e uscita da Sestu, accanto a via san Gemiliano e alla Strada Provinciale 4.

RIPRODUZIONE RISERVATA