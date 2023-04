Buca mortale, soldi al Comune 

I giudici contabili, pur riconoscendo la “condotta gravemente colposa” dei due dipendenti comunali, nel determinare il rimborso ha tenuto conto delle tesi dei difensori, Mario Mele e Gianluca Filigheddu, del contributo causale di altri soggetti al verificarsi della morte di Pintori «in particolare di altri funzionari dirigenti del Comune di Nuoro, della società Telecom Italia spa e della Pietro Mazzoni spa» che avevano eseguito dei lavori nella strada dove si era verificato il mortale. Da qui la riduzione del 50 per cento «astrattamente riferibile ad altri soggetti non convenuti in giudizio».

La vicenda, dopo la parte penale conclusa in Cassazione per intervenuta prescrizione e quindi con l’estinzione del reato ma senza un’assoluzione nel merito e con il rigetto dei ricorsi agli effetti civili «essendo stata congruamente e logicamente motivata da parte dei giudici di merito la responsabilità degli imputati», approda alla Corte dei conti (Donata Cabras presidente, Valeria Mistretta e Luca d’Ambrosio consiglieri) con la trasmissione da parte del Comune della nota di pagamento effettuata a titolo di risarcimento danni di 95.678,94 euro a favore di Mariangela Aironi, erede di Giuseppe Pintori. Per la Procura contabile l’intera somma pagata dal Comune di Nuoro andava addebitata ai due dipendenti. La Corte dei conti ha invece ridotto la richiesta della Procura a 32.647,63 euro da risarcire in parti uguali, oltre interessi e spese, a favore del Comune.

Il 26 aprile 2008 l’operaio nuorese Giuseppe Pintori, di 22 anni, impattava con la ruota anteriore della sua moto Suzuki 600 contro i bordi una buca aperta e non segnalata sul manto stradale, profonda tra i 6 e i 10 centimetri, in viale Badu ’e Carros. Dopo aver perso il controllo del mezzo andava a sbattere contro la base di un palo provocandone la morte. A finire sul banco degli imputati due dipendenti del Comune di Nuoro, l’ingegnere Maria Manca, dirigente del settore manutenzioni e ambiente, e Giovanni Antonio Polo, responsabile del procedimento per l’istruttoria dei tagli stradali del Comune.

Vicenda giudiziaria

La decisione

Il calcolo

Il danno già così ridotto a 46.639,47 veniva ulteriormente decurtato del 30 per cento per la mancata sottoscrizione da parte del Comune di una copertura assicurativa per responsabilità civile da sinistri nelle strade cittadine e sia della ridotta anzianità lavorativa di Giovanni Antonio Polo e di Maria Manca. Il Comune sarà rimborsato di 32,6 mila euro, la differenza - 62 mila - a carico del suo bilancio.

