Buca in viale Merello, già riaperta la strada ma restano le proteste 

Viale Merello è stata riaperta, ma restano i disagi e le proteste dei residenti. Era rimasta chiusa fino al primo pomeriggio di ieri a causa di una profonda buca comparsa improvvisamente nella strada, precisamente nella curva con il Corso Vittorio Emanuele. Era stato necessario l’intervento della polizia locale per bloccare una parte della via dopo che un bus del Ctm era sprofondato improvvisamente con una ruota nella voragine. Si è trattato dell’ennesimo disagio causato delle condizioni critiche degli asfalti in città, peggiorate ulteriormente dopo le continue piogge delle ultime settimane. La chiusura momentanea ha costretto tanti automobilisti a trovare vie alternative tra la serata di giovedì e la mattinata di ieri.

«Viale Merello va attenzionata», evidenzia il consigliere comunale Edoardo Tocco (Forza Italia), «si tratta di una delle strade più importanti di Cagliari perché unisce via Is Maglias, il Corso, viale Buoncammino e tante altre vie. Permette di spostarsi da una parte all’altra della città, ma è buia, necessita di potature ed è piena di buche. Ci sono 12 milioni di euro per fare i lavori e non sono ancora iniziati».Protestano anche i residenti: «Sono costretti a fare giri incredibili», conclude Tocco, «parcheggiare per loro è diventato assurdo e quasi impossibile».

RIPRODUZIONE RISERVATA