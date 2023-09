Buca in via San Giovanni, pericolo per le moto  Segnalazioni e proteste: «Si corrono troppi rischi» 

Una grossa buca si è formata all’inizio di via San Giovanni, la strada che da via Bacaredda porta in via Giardini. È presente oramai da qualche settimana. Inizialmente era di dimensioni più piccole, poi mano a mano si è estesa, probabilmente a causa del passaggio quasi quotidiano di furgoni e macchine di grosso calibro.

La strada è altamente trafficata, ogni giorno: viene percorsa da auto ma anche da persone in scooter (tra cui i portapizze e i riders) e dai monopattini. Gli abitanti della zona, ma anche gli stessi addetti alle consegne, hanno dato l'allarme e hanno segnalato all’Ufficio relazioni con il pubblico il pericolo che la grossa buca rappresenta soprattutto per gli scooter e i monopattini. Chiedono che venga programmato un intervento di copertura della buca per evitare che qualcuno non la veda e dunque si faccia male. E a quanto sembra, il Comune non sta con le mani in mano. L’assessore della Viabilità Alessio Mereu assicura: «Abbiamo inviato una segnalazione al direttore dei lavori». L’intervento di chiusura della buca dovrebbe essere svolto già oggi. (ste. lap.)

