Buca in via Roma, disagi e proteste 

A Nuraminis cede l’asfalto nella via Roma, e questo causa difficoltà alla circolazione in una dei punti nevralgici del traffico urhbano, oggetto dell’istituzione del senso unico nel quadro del nuovo piano traffico voluto in estate dall’amministrazione comunale. Il buco nell’asfalto, che è stato delimitato da una transenna sistemata dall’Ente, sarebbe da imputare al cedimento del terreno in corrispondenza degli scavi effettuati qualche anno fa per la posa della rete del gas.

«Si suppone che il cedimento sia dovuto ai lavori della rete del gas – spiega il sindaco Stefano Anni – e sta capitando anche in diverse zone del paese. L’ufficio Tecnico se ne sta occupando».

Può avere inciso anche l’aumento dei passaggi di automezzi, anche pesanti: via Roma, con via Nazionale, è diventata parte dell’anello urbano oggetto dell’istituzione del senso unico di marcia. (ig. pil.)

