Buca in via Cagliari causata da una perdita 

Si è aperta una buca su un lato di via Cagliari, a Sestu. Sta diventando sempre più ampia, anche a causa dei tanti veicoli che transitano. Nei giorni scorsi era stata transennata, ma ora le barriere sono su un lato della strada. Forse qualcuno le ha colpite, oppure sono state spostate per agevolare il passaggio di un mezzo pesante, come un bus. Un problema da risolvere urgentemente, però, sia per il pericolo sia per i disagi al traffico. Pare che la voragine sia l’effetto di una perdita sotterranea. «Gli uffici del Comune hanno richiesto una verifica ad Abbanoa», fa sapere l’assessore ai Lavori pubblici, Emanuele Meloni.