Buca in strada: «L’asfalto sta sprofondando» 

Disagi al traffico e pericoli anche per chi va a piedi e per i residenti in via Regina Elena a Sestu, a causa di un’enorme buca dove l’asfalto sta cedendo. «È diventato pericoloso, sembra che l’asfalto stia per sprofondare», dice Gemiliano Annis.

Avvicinandosi alla buca si nota subito come il manto stradale abbia ceduto, e da sotto si può sentire lo scrosciare dell’acqua. Forse è una perdita sotterranea ad aver causato il cedimento. Il punto è stato transennato dai servizi tecnici del Comune una settimana fa, ma da allora non ci sono state novità. Via Regina Elena è piuttosto stretta, e così i veicoli più grandi sono in difficoltà: «è quasi impossibile fare manovra per parcheggiare e rientrare a casa, ma soprattutto speriamo che il cedimento dell’asfalto non crei pericoli alle case». Il vicesindaco e assessore ad Arredo Urbano e Traffico Massimiliano Bullita promette: «Sono in contatto con gli uffici tecnici per vedere quale ente deve intervenire».

