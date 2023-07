Buca davanti al Municipio, inutili tutte le segnalazioni 

«Da almeno un mese in via Carlo Felice, proprio davanti al Municipio di Sanluri, c’è una buca nell’asfalto che crea un pericolo per tutti». La denuncia è di Giuseppe Tatti, ex consigliere comunale di minoranza che segnala la presenza di «un pericolo soprattutto per ciclisti, motociclisti, macchine, ma anche per i pedoni». In tanti hanno segnalato il problema in Comune, ma non si è visto nessun operaio. «Il fatto – conclude Tatti – che sia piccola e isolata sulla carreggiata non vuol dire che possa restare a vita senza creare problemi, al contrario, anche una buca di piccole dimensioni può diventare insidiosa, per i pedoni ancora di più di notte o se coperta da detriti o fogliame». ( s. r. )

