Bubu Gargiulo è sul podio “Masterchef”, vince Edoardo 

Dietro un risultato c’è molto di più della bravura e del talento. Ci sono emozioni, dubbi, paure. Ma soprattutto amore per le proprie radici e per ciò che si fa proprio come nel caso di Bubu Gargiulo che nella puntata finale di “Masterchef 12” – ieri su Sky - vinta dall’istrionico Edoardo Franco, rider disoccupato, ha conquistato un posto tra i primi tre insieme alla vietnamita Hue Dinh Tih. Un impegno che il cagliaritano nell’arte culinaria ha sempre profuso testimoniando il suo affetto per la Sardegna. Ad assisterlo e supportarlo i suoi genitori Luigi Gargiulo e Cristiana Tammaro, le sorelle Eleonora e Sofia e la fidanzata Eleonora Matta.

Il suo menù si intitola “Io, tra Isole e Golfo” un tributo a quelle radici di cui ha fatto caposaldo: per antipasto propone un “Quasi Frattau”, un finto uovo di seppia ripieno di pomodorini gialli, salsa di carasau all’aringa affumicata, il primo è l’essenza della cucina sarda con i culurgiones ripieni di battuto di triglia marinata, beurre blanc, orziadas, per secondo è la volta de “S’angioni nell’orto”, agnello in crepinette con friggitello saltato e fonduta di pecorino. Dulcis in fundo è la volta del “Gioco di pastiera”.

«È stata una esperienza ricca di emozioni», le sue prime parole. «Edoardo meritava la vittoria, sono felicissimo per lui».

