Bubu Gargiulo ce l’ha fatta: con il sashimi supera il turno 

L’essenzialità è ciò che permette di lasciare il segno e distinguersi. Proprio come Bubu Gargiulo che ha conquistato ancora una volta la balconata, guadagnando ieri l’accesso all’undicesima puntata di “MasterChef 12” che andrà in onda giovedì prossimo su Sky. Una giornata in cui il cagliaritano è stato protagonista sin dalle prime fasi, colpendo positivamente i tre giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e, soprattutto, il commissario esterno Enrico Crippa chef del tristellato “Piazza Duomo” di Alba. Per Bubu una partenza in sordina con la Mystery Box dove i concorrenti erano chiamati a realizzare in trenta minuti l'amuse bouche ovvero un piccolo boccone servito a inizio pasto. L’aspirante chef fa tesoro delle difficoltà per vincere magistralmente l’Invention Test con il suo “Bari-States” ovvero un raviolo di gel di barattiere riempito con patata dolce, tahina e arachidi. L’istante decisivo per proseguire nello show culinario arriva al secondo step dello Skill Test dove l’arma vincente si rivela il “Sashimi in giardino” in cui un sashimi di orata e tonno con salsa all'aglio è arricchito dalla commistione equilibrata di lime e pepe verde. Un equilibrio che consente a Bubu di proseguire nel suo percorso con ancora più consapevolezza.

