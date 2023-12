Buarné e Chirivì: quelle Statue di sale oggi a Is Mirrionis 

Viaggio tra i ricordi e le emozioni con “Statue di sale” di Davide Buarné, una pièce sull'emigrazione al femminile, nell'interpretazione di Giulia Buarné e Alice Chirivì, con scene e costumi di Adele Torrisi, per la regia di Stefano Iacono e Eleonora Zampierolo, nuova produzione del Teatro del Rimbombo che debutterà oggi in prima naziona alle 20.30 al TsE di via Quintino Sella nel cuore di Is Mirrionis a Cagliari.

Focus sulla condizione delle donne straniere in terra straniera, che in fuga da guerre e carestie, miseria e persecuzioni, ma anche dalle restrizioni imposte da una civiltà patriarcale hanno scelto di abbandonare la propria patria, con la speranza di conquistare una vita migliore: un aspetto meno conosciuto delle nuove e antiche migrazioni di popoli, ma che trova riscontri sempre più frequenti, per esempio nelle figure delle moderne badanti, che si occupano di persone fragili e anziane nel ricco mondo occidentale, sostituendo o supportando le famiglie. “Statue di Sale”, è un'opera teatrale originale, molto liberamente ispirata a “Emigranti” del drammaturgo polacco Slawomir Mrozek.

RIPRODUZIONE RISERVATA