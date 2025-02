Btp Più, la prima giornata è col botto 

Il Btp Più, il nuovo titolo di Stato dedicato ai risparmiatori e investitori retail, parte col botto: 5,6 miliardi e 160.734 contratti sottoscritti nel primo giorno di collocamento, segno che il debito italiano e i suoi rendimenti sostanziosi continuano ad avere appeal, con la Bce impegnata in un taglio dei tassi graduale ma costante, nonostante le incertezze legate alla presidenza Trump.

Il nuovo titolo, che appartiene alla famiglia dei Btp Valore ma con una durata estesa a otto anni e una finestra d'uscita che consente di ricevere indietro il capitale con rimborso alla pari dopo quattro anni, sarà offerto fino alle 13 di venerdì 21 febbraio e può essere sottoscritto sul proprio home banking, banca o ufficio postale se si ha il conto titoli.

I tassi minimi garantiti con lo step up , che passano dal 2,80% nei primi quattro anni al 3,60% nel successivo quadriennio, e l'opzione di rimborso anticipato che potrà essere esercitata tra il 29 gennaio e il 16 febbraio 2029 sembrano aver convinto molti investitori retail ad aderire all'offerta del Tesoro. Che punta a diversificare la base dei sottoscrittori di un debito giunto alla soglia dei 3.000 miliardi di euro, ora che la Bce non è più compratore ma, al contrario, sta dismettendo il suo portafoglio accumulato in un decennio.

E un aiuto sostanziale arriva anche dal trattamento fiscale privilegiato: tassazione agevolata al 12,5%, esenzione dalle imposte di successione e esclusione dal calcolo Isee fino ad un investimento massimo di 50.000 euro complessivi. I numeri del nuovo titolo - scadenza febbraio 2033 e cedole nominali pagate trimestralmente - nel primo giorno di collocamento indicano un afflusso di ordini per superiore all'ultimo Btp Valore, che nel primo giorno d'offerta a maggio 2024 aveva riscosso ordini per 3,7 miliardi per poi chiudere il totale oltre gli undici miliardi.

Numeri simili si erano visti per l'ultimo Btp Italia, a maggio 2023, con un collocamento finito appena sotto gli 11 miliardi.

RIPRODUZIONE RISERVATA