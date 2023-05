Btp, mano tesa ai risparmiatori 

Non sono previsti tetti o riparti all'emissione, mentre sono state semplificate le modalità di sottoscrizione rispetto alle tradizionali aste. Il Btp Valore potrà essere infatti acquistato esclusivamente dai piccoli risparmiatori retail rivolgendosi al proprio referente in banca o all'ufficio postale presso cui si possiede un conto titoli o attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online.

Si allarga il ventaglio di possibilità di investimento in titoli di stato per i piccoli investitori italiani. Dopo il successo dell'ultimo decennio di Btp Italia e Btp Futura, il Mef ha infatti annunciato l'arrivo di un nuovo bond pensato appositamente per il risparmiatore e denominato Btp Valore. Il nuovo titolo, che sarà collocato dal 5 al 9 giugno salvo chiusura anticipata, avrà una durata di 4 anni e potrà essere sottoscritto senza riparto; per i risparmiatori che manterranno l'investimento fino alla scadenza quadriennale è previsto un premio fedeltà. Ma a differenza di altri titoli simili, nel caso dei Btp Valore varierà sulla base della crescita del Pil nominale italiano.

Si allarga il ventaglio di possibilità di investimento in titoli di stato per i piccoli investitori italiani. Dopo il successo dell'ultimo decennio di Btp Italia e Btp Futura, il Mef ha infatti annunciato l'arrivo di un nuovo bond pensato appositamente per il risparmiatore e denominato Btp Valore. Il nuovo titolo, che sarà collocato dal 5 al 9 giugno salvo chiusura anticipata, avrà una durata di 4 anni e potrà essere sottoscritto senza riparto; per i risparmiatori che manterranno l'investimento fino alla scadenza quadriennale è previsto un premio fedeltà. Ma a differenza di altri titoli simili, nel caso dei Btp Valore varierà sulla base della crescita del Pil nominale italiano.

Piccoli investimenti

Quella appena lanciata dal Mef è dunque una nuova famiglia di obbligazioni dedicata ai risparmiatori individuali e affini (il cosiddetto mercato retail ). L'importo minimo che si potrà richiedere è di 1.000 euro, mentre le cedole saranno periodiche e calcolate in base a tassi prefissati crescenti nel tempo, che verranno comunicati l'1 giugno, insieme al codice Isin che identifica il titolo.

Non sono previsti tetti o riparti all'emissione, mentre sono state semplificate le modalità di sottoscrizione rispetto alle tradizionali aste. Il Btp Valore potrà essere infatti acquistato esclusivamente dai piccoli risparmiatori retail rivolgendosi al proprio referente in banca o all'ufficio postale presso cui si possiede un conto titoli o attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online.

Costi limitati

Non si dovranno pagare commissioni e si avrà sempre la certezza di veder sottoscritto l'ammontare richiesto. Anche per il Btp Valore si applica sul rendimento la consueta tassazione agevolata per i titoli di Stato pari al 12,5% e l'esenzione dalle imposte di successione, su cedole e premio fedeltà. Inoltre, come sempre, sarà possibile per i sottoscrittori cedere interamente o in parte il titolo prima della scadenza. Il collocamento avrà luogo sulla piattaforma Mot (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) tramite Intesa San Paolo e Unicredit. Con il progressivo farsi da parte della Bce come compratore di titoli di stato nazionali, è diventata più impellente per il Tesoro la necessità di attingere maggiormente al risparmio privato con collocamenti dedicati, senza passare dalle aste tradizionali.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata