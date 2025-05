Btp Italia, raccolti 8,7 miliardi di euro 

Il ventesimo Btp Italia chiude dopo aver raccolto in quattro giorni 8,7 miliardi di euro, una cifra che pur restando sotto le ultime quattro emissioni conferma l’interesse dei piccoli risparmiatori per il titolo di Stato indicizzato all’inflazione, pensato per proteggerli dalle fiammate dei prezzi nel clima di incertezza scatenato dall’era Trump. La fase dedicata al pubblico retail si è infatti chiusa a 6,5 miliardi, sopra la media di 5,6 miliardi dei precedenti Btp Italia. Il tasso reale annuo resta all’1,85%, come già fissato all'inizio del collocamento, comunque sopra i livelli di mercato di titoli comparabili. Il nuovo titolo ha una durata di sette anni, scade il 4 giugno 2032, e prevede un pagamento semestrale degli interessi, comprensivi della rivalutazione legata all’inflazione. Previsto anche un premio fedeltà dell’1% per chi lo terrà fino alla fine, una caratteristica attraente per i risparmiatori comuni che hanno partecipato in massa durante i primi tre giorni della sottoscrizione, dal 27 al 29 maggio. Sono stati firmati 190.125 contratti, per un valore di 6,53 miliardi di euro. Circa il 62% degli ordini è rimasto sotto i 20mila euro, e più dell’88% sotto i 50mila. Il taglio medio per contratto è stato di 34.363 euro.

