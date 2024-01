Bruxelles prepara la missione navale nel Mar Rosso 

Bruxelles. La missione militare blustellata nel Mar Rosso si avvicina (benché i tempi restino pur sempre europei). I 27 - stando a quanto sostiene una fonte diplomatica - hanno infatti espresso un «ampio consenso» alla necessità di agire «in modo rapido e pragmatico» per proteggere gli interessi commerciali del blocco nell’area. Ieri, ad esempio, un mercantile battente bandiera maltese ma di proprietà greca è stato colpito da un missile degli Houthi mentre era in viaggio verso nord. E la Shell (che è anglo-olandese) ha annunciato lo stop alla navigazione nel braccio di mare conteso. L’Ue, però, si muove con circospezione. Non solo per una rapidità decisionale anni luce differente da quella di Londra e Washington: l’intenzione è quella di non voler partecipare all’escalation delle tensioni.

I 27 hanno dunque scelto l’opzione - contenuta nella proposta del Servizio di Azione Esterna (Eeas) della Commissione - di creare una missione sulla base della già esistente Agenor (a guida francese) e con un raggio di azione «dal Golfo e dallo Stretto di Hormuz al Mar Rosso». Ora si chiederà al Gruppo Politico-Militare di fornire le sue “raccomandazioni” e al Comitato militare dell’Ue di dare «al più presto» le indicazioni militari sulla «gestione operativa» - con un primo passaggio previsto già lunedì prossimo in occasione del Consiglio Affari Esteri. Roma e Parigi sono le capofila. Nel corso di una videoconferenza tra il ministro della Difesa Guido Crosetto e il suo omologo francese Sébastien Lecornu, Italia e Francia hanno espresso la volontà di «dare rapido impulso» alla missione ma hanno anche concordato sul fatto che potrebbero partecipare «Paesi non Ue» che condividono «l’importanza della libera navigazione».

