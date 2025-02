Bruxelles alla ricerca di unità sulla Difesa 

Bruxelles. Piani diversi, potenzialmente sovrapponibili e con il rebus dell’unità per niente risolto. Dietro la ferrea volontà del riarmo dell’Unione europea, permane una serie di interrogativi. L’obiettivo di Ursula von der Leyen e Antonio Costa è arrivare al 6 marzo, giorno del summit straordinario a Bruxelles, con una bozza ben delineata del piano per la difesa europea, sulla quale raggiungere un ampio consenso. Non sarà facile. Il rischio di andare in ordine sparso è ampio. Piani, fondi, posizioni, rischiano di sovrapporsi, facendo calare una certa nebbia sull’obiettivo politico di Bruxelles: diminuire la dipendenza da Washington sul fronte militare.

Alla Commissione hanno ben chiaro che un’autonomia di questo tipo rispetto agli Stati Uniti non potrà concretizzarsi in pochi anni. Ma il binario sul quale von der Leyen è più che mai intenzionata a lavorare resta quello di una Ue più indipendente: sul piano dell’energia (svincolandosi totalmente da Mosca), sul piano delle materie critiche (uscendo dal cul de sac cinese) e sul piano delle armi. Su quest’ultimo punto la “sveglia”, come l’ha definita von der Leyen, l’ha data l’arrivo di Donald Trump.

RIPRODUZIONE RISERVATA