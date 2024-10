Brutto scivolone dell’Iglesias, l’Alghero conquista i tre punti 

Iglesias 1

Alghero 2

Iglesias (4-2-3-1) : Idrissi, Braylli (47’ st Mancini), Pitzalis (1’ st Crivellaro), Giorgetti, Lamacchia, Piras, Illario, Cancilieri, Capellino, D’Angelo (8’ st Rizzi), Sagitov. In panchina Riccio, Grasso, Angioni, Crobeddu. Allenatore Murru.

Alghero (4-2-3-1) : Gobbi, Pireddu, Spanu, Brboric (49’ st Manunta), Kamana, Mereu (25’ st F. Sanna), Serna, Mula, M. Sanna (34’ st Delizos), Carboni (25’ st Iesu), Scognamillo. In panchina Piga, Milia, Scanu, Fois, Oli Oro. Allenatore Giandon.

Arbitro : Succu di Nuoro.

Reti : 15’ pt Brboric; 32’ st Spanu, 48’ st (r) Cancilieri.

Note : ammoniti Kamana, Carboni, Brboric, Mula, Sagitov, mister Murru, Idrissi. Recupero 2’ pt - 6’ st. Spettatori 280.

Iglesias. Vince con merito l’Alghero ai danni di un Iglesias sicuramente rivedibile. Al 14’ Lamacchia oppone la testa ad un proiettile di Spanu dal limite ma dal successivo corner nasce la testata vincente del lunghissimo Brboric. Capellino prova a replicare in due occasioni ma Gobbi e la difesa hanno la meglio mentre Idrissi (45’) deve fare gli straordinari su Carboni.

Nella ripresa, al 16’ miracolo di Gobbi su Cancilieri lanciato a rete mentre la difesa iglesiente appare di burro sul dai e vai tra Spanu e Iesu che vale un facile 0-2. In diverse occasioni provano la conclusione personale Illario e Cancilieri, oltre a Giorgetti e Capellino (di testa su corner) ma senza fortuna. Al 48’ un’entrata in area di Crivellaro da sinistra vale il penalty che Cancilieri trasforma ma lo score non cambia.

