brutto riavvio per l’iglesias 

Calangianus 2

Iglesias 0

Calangianus (4-5-1) : Congiunti, Serra, Secci, Valentini, Dombrovoschi, Asara, La Rosa (38’ st Tamponi), Moreo (30’ st G. Tusacciu), Zannetti (44’ st A. Tusacciu), Perez (44’ st Delogu), Mauro (48’ st Pirina). In panchina Youmbi, Paciurea, Inzaina, Kelgui. Allenatore Marini.

Iglesias (4-3-3) : R. Daga I, Crivellaro, Arzu, Di Stefano, Fidanza, Abbruzzi, Cancilieri (11’ st Erbini), Frau (11’ st Manca), Salvi Costa, E. Piras, Capellino. In panchina Slavica, A. Piras, Alvarenga, R. Daga II, Leroux, Corrias. Allenatore Quaglieri.

Arbitro : Corrias di Nuoro.

Reti : pt 36’ e st 21’ Moreo.

Note : ammoniti Moreo, Congiunti, Mauro, Fidanza.

CALANGIANUS. Nella prima gara del nuovo anno, nonché del girone di ritorno, un’altra big cade al “Signora Chiara”: stessa sorte era toccata a dicembre alla Nuorese, ieri è toccato all’Iglesias.

Nella mezz’ora iniziale gli ospiti fanno la partita e sfiorano in un paio di occasioni il vantaggio, ma dove non arriva l’ottima difesa è Congiunti a opporsi. Al 36’ lo scossone che cambia la gara: l’esperto La Rosa indirizza su punizione una palla nel cuore dell’area ospite e Moreo, giungendo quasi contemporaneamente a Cappellino sulla sfera, gira alle spalle di Daga. Dopo aver assorbito il colpo l’Iglesias prova a rialzarsi ma Congiunti al 43’ ipnotizza Cancilieri strappandogli la palla dai piedi.

Nella ripresa gli ospiti provano a rimettersi in carreggiata ma al 21’ c’è il raddoppio giallorosso: Moreo riceve palla da Mauro e con un tocco vellutato batte per la seconda volta l’estremo ospite. Non pago, l’undici di Marini sfiora il terzo gol con Perez ma un difensore salva sulla linea a portiere battuto. Fino alla fine i minerari ci provano pur senza impegnare più di tanto Congiunti.

