Brutto Genoa, fa festa il verona formato trasferta 

Genoa 0

Verona 2

Genoa (3-5-2) : Gollini; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli (15' st Malinovsky), Frendrup (38' st Ekhator), Badelj (15' st Thorsby), Messias (41' st Accornero), Martin; Vitinha (15' st Ekuban), Pinamonti. In panchina Leali, Sommariva, Bohinen, Marcandalli, Kassa, Ahanor, Masini. Allenatore Gilardino.

Verona (3-4-2-1) : Montipò; Frese, Dawidowicz, Coppola; Tchatchoua, Belahyane, Duda (42' st Magnani), Lazovic (43' st Bradaric); Suslov (16' st Kastanos), Harroui (16' st Daniliuc); Tengstedt (30' st Mosquera). In panchina Berardi, Perilli, Faraoni, Sarr, Bradaric, Livramento, Okou, Dani Silva, Magnani, Alidou, Cisse, Ghilardi. Allenatiore Zanetti.

Arbitro : Ayroldi di Molfetta.

Reti : nel st 10' Tchatchoua, 19' (r) Tengstedt.

Note : angoli 2 a 1 per il Genoa; r ecupero: 3' e 6'; ammoniti Suslov, Dawidowicz, Frendrup, Harroui, De Winter, Belahyane, Duda per gioco falloso, Tengstedt, per comportamento non regolamentare, Zanetti per proteste.

Genova. Il Verona trova il modo migliore per dimenticare la brutta sconfitta al Bentegodi contro la Juventus battendo il Genoa a Marassi. A segno Tchatchoua e Tengstedt.

