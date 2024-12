Brutta sorpresa sotto l’albero, guardie mediche a singhiozzo 

Niente guardie mediche in Baronia per le feste di Natale e fine anno. A segnalare la chiusura delle guardie mediche ai sindaci il direttore dei servizi Socio Sanitari del Distretto di Sinisicola, Gesuina Cherchi. «A causa della carenza di medici disponibili, non potrà essere garantita la copertura dei turni di servizio in alcuni punti di guardia medica», ha sottolineato in una nota inviata martedì ai sindaci di Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè, Onifai, Posada, Torpè, Orosei e Siniscola.

La vigilia di Natale sarà scoperto il turno della guardia nedica di Siniscola dalle 20 (rimarranno aperte Posada, Irgoli, Lodè, Orosei). Il giorno di Natale chiusa la guardia medica di Orosei (aperte Irgoli, Posada, Siniscola e Lodè). 

Domenica 29 dicembre rimarranno invece chiuse le guardie mediche di Posada, Orosei e Irgoli, rimarrà aperta, ma solo sino alle 20, Siniscola. La situazione si aggraverà con la fine dell’anno e la chiusura lunedì 30 dicembre della guardia medica di Posada, Siniscola e Irgoli mentre rimarranno aperte Lodè e Orosei. La vigilia di Capodanno, martedì 31 dicembre, scoperto il turno delle guardia mediche di Posada, Siniscola e Irgoli, aperto Lodè, mentre Orosei sarà operativa solo fino alle 24.

Il primo giorno del 2025, mercoledì 1 gennaio, saranno scoperti tutti i turni di tutti i punti di guardia medica della Baronia. Chiusi Posada, Siniscola, Irgoli, Lode ed Orosei.

