Brutta caduta, ragazzo scout in ospedale 

È ricoverato nell’ospedale San Francesco di Nuoro il dodicenne che è rimasto coinvolto in un incidente, nella tarda mattinata di ieri nella zona di Zuncos, sulla montagna di Lei. Il ragazzino fa parte di un gruppo di scout giunti dal Cagliaritano, da qualche giorno ospite nella struttura comunale, in una zona boscosa e rocciosa.

Forse per una distrazione, avrebbe perso l’equilibrio precipitando da una roccia e sbattendo il capo. Subito sono scattati i soccorsi. Il dodicenne, che era comunque cosciente, è stato trasferito dall’elisoccorso all’ospedale di Nuoro. È sotto controllo medico, in osservazione, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente ha creato apprensione nella piccola comunità del Marghine e nel mondo degli scout. La baita comunale è diventato punto di riferimento, in una zona ricca di vegetazione, ma anche di pericoli. (f. o.)

