Brutta caduta in casa, con l’elicottero a Sassari 

Le sue condizioni si sono complicate dopo una caduta avvenuta nella propria abitazione. Salvatore Mazza, 71 anni, ex barbiere di Tortolì, si è sentito male nella tarda mattinata di ieri ed è stato soccorso dal personale del 118 e successivamente trasportato con l’elicottero dell’Areus all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il pensionato ha riportato un trauma cranico. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, alle prime ore del giorno Mazza è rimasto vittima di una caduta mentre si trovava nella sua casa del quartiere di Is Cogottis. Ha battuto con violenza la testa ma si è rialzato senza particolari conseguenze. Almeno in apparenza. Perché evidentemente con il passare delle ore l’ex barbiere ha subito una commozione cerebrale che ha alimentato la preoccupazione dei familiari, i quali hanno chiesto l’intervento del 118. Nell’abitazione è arrivato l’equipaggio dell’associazione di volontariato Le Grazie che, alla luce delle condizioni dell’uomo, ha sollecitato l’invio di un elicottero per abbattere i tempi di trasferimento in reparto.

Da Olbia si è levato in volo Echo Lima 1, atterrato intorno alle 10.30 su uno spiazzo dirimpetto l’abitazione del paziente. Il pensionato, rimasto sempre vigile e cosciente durante i soccorsi, è stato caricato a bordo del mezzo aereo che l’ha trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Sassari. Qui l’elicottero è arrivato poco dopo le 11.15. Salvatore Mazza, che per diversi anni ha gestito il salone di acconciature in via Umberto, è stato sottoposto dal personale medico a tutti gli accertamenti ed è stato trattenuto in osservazione. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA