Brutale pestaggio per un parcheggio 

Colpi di clacson per sollecitare lo spostamento di un’auto parcheggiata male in via Mameli, nei pressi della Mediateca del Mediterraneo, in una zona altamente frequentata il sabato sera degli irriducibili della movida cagliaritana. Sarebbe stata questa la causa di un vero e proprio pestaggio nei confronti dei componenti di una famiglia: padre, madre e figlio, colpiti ripetutamente da tre giovani che hanno usato, a quanto pare, anche una bottiglia rotta. Le vittime sono finite tutte in ospedale, la più grave – un cinquantenne – ha una prognosi di 70 giorni. I tre presunti aggressori sono stati invece arrestati dalla polizia e condotti nel carcere di Uta con l’accusa di lesioni aggravate.

L’aggressione

Sono ancora in corso le indagini sul brutale pestaggio avvenuto pochi minuti dopo la mezzanotte di domenica, in uno dei ritrovi più frequentati dai giovani della città. A finire in ospedale sono stati un cagliaritano di 50 anni, sua moglie e il figlio 24enne, tutti violentemente picchiati dopo una discussione innescata per un problema di circolazione. Colpa di un’auto – stando alle prime indiscrezioni – che sarebbe stata parcheggiata in modo da creare intralcio agli altri veicoli. Da qui i colpi di clacson e poi il litigio. A quell’ora le strade attorno alla Mem erano affollatissime di persone e non è raro che si creino tensioni a causa delle auto parcheggiate male. Dalle poche indiscrezioni filtrate, la famiglia avrebbe avuto una discussione con i giovani e, dopo qualche parola di troppo, sarebbe scattata al lite, pare anche con colpi di bottiglia.

Gli arresti

Si sarebbero potute rischiare conseguenze ben più gravi se, per fortuna, sul posto non fossero intervenute alcune pattuglie della Polizia che stavano facendo servizio tra piazza Yenne e via Mameli, ormai da anni il cuore della movida nel fine-settimana. I tre presunti aggressori sono stati bloccati e identificati: si tratta dei quartesi Stefano Marcialis e Nicolò Congia (32 e 23 anni), oltre al 19enne Davide Matteo Battocchia, residente a Sinnai. Ricostruito il pestaggio e informato il magistrato di turno, il sostituto procuratore Andrea Vacca ha ordinato l’arresto di tutti per lesioni gravi, disponendo che fossero trasferiti nel carcere di Uta.

I feriti

Le indagini da parte degli agenti della Squadra Volante della Questura, coordinata dal primo dirigente Massimo Imbimbo, sono ancora in corso: per buona parte della notte sono stati ascoltati i feriti e alcuni testimoni. La famiglia brutalmente picchiata è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità, dove c’è anche il reparto maxillofacciale: il padre 50enne è quello che ha riportato le ferite più gravi e ne avrà per 70 giorni. I tre giovani arrestati hanno nominato come difensori gli avvocati Herika Dessì, Mauro Massa e Ignazia Licheri. Oggi potranno avere accesso agli atti d’indagine raccolti dal pubblico ministero, in vista dell’interrogatorio di convalida davanti al Gip del Tribunale, Manuela Anzani.

