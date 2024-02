Brusco stop per l’Ilva 

Li Punti 2

Ilvamaddalena 1

Li Punti (3-5-1-1) : Pittalis, Ruiu (38’ st Tugulu), Mastino, Arnaudo, Serna, I. Salas, Castigliego (26’ st Troisi), Spano, Lemiechevsky (38’ st Olmetto), Pucinelli, Coulibaly. In panchina Mannoni, Onali, Poddighe, Tuccio, Galante, Malgari. Allenatore Salis.

Ilvamaddalena (3-4-1-2) : Ruzittu, Veca, Sias (12’ st Coschiera), Madero, Di Pietro, Kiwobo (34’ st Pecharroman), L. Salas (12’ st Piriottu), N. Maitini, F. Maitini, Domínguez (28’ st Munua), Touray (12’ st Tapparello). In panchina Popescu, Arricca, Bazile. Allenatore Cotroneo.

Arbitro : Succu di Nuoro.

Reti : nel st 3’ Arnaudo, 14’ Pucinelli, 42’ F. Maitini.

Note : ammoniti Salas, Serna, Spano, Tapparello, Cotroneo.

SASSARI. Nord-Ovest dell’Isola amaro per l’Ilva che, dopo la débâcle di Ossi, cade per la seconda volta in campionato a Sassari. Al Comunale, il Li punti fa suo lo scalpo d’oro della capolista e prova a riaprire (seppur di poco) la pratica promozione. Gli schieramenti: 3-4-1-2 di rito per Cotroneo con il guizzante Salas a supporto di Touray e Facundo Maitini. Salis risponde con un 3-5-1-1 che Pucinelli e Lemiechevsky affilati.

La cronaca

Il primo quarto della gara svela, senza sotterfugi, il piano tattico delle due squadre: il Li Punti tenta di sfondare, sulla destra, con l’asse Pucinelli-Ruiu (3’ e 8’); l’Ilvamaddalena risponde, in attacco diretto, con gli strappi di Touray (4 e 11’). Prese le misure, è battaglia pura in mezzo al campo fino al 45’, con i sassaresi, splendidi in fase difensiva, che concedono ai soli Maitini (Nico al 20’ e Facundo al 47’) due conclusioni nello specchio della porta.

La ripresa parte col botto col doppio dribbling con tiro annesso di Kiwobo che precede il vantaggio Li Punti. Al 3’ un calcio d’angolo corto di Pucinelli per la corsa e la rasoiata dentro l’area di Spano sorprende la retroguardia dell’Ilva, che si vede beffare dal piatto dell’accorrente Arnaudo.

Il raddoppio è dietro l’angolo: al 14’ Lemiechevsky verticalizza d’esterno sul taglio di Coulibaly: palla dentro e gol di Pucinelli. Cotroneo legge il tracollo e stravolge la squadra con un triplice cambio. Il neoentrato Tapparello lo premia con una bordata (22’) su cui è attento Pittalis. Poi i sassaresi, inspiegabilmente, si chiudono a riccio e smettono di giocare dando le chiavi della gara all’Ilva che macina gioco, accorcia le distanze al 42’ con Facundo Maitini (torsione di testa dal limite dell’area) e si divora la clamorosa rimonta, allo scadere, con lo stesso argentino che spara altissimo la palla del pari.

