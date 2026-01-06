Bruschetta: «Il mio decollo alla Maddalena» 

Uno specchio dei tempi che corriamo, o rischiamo di correre: chi ha visto lo spettacolo prova a sinterizzarlo così. Per tutti gli altri, che anche in Sardegna sotto le insegne del Cedac potranno assistere alla pièce “A Mirror” (in italiano lo specchio), la sfida è aperta. Appuntamento oggi alle 21 al Teatro Comunale di San Gavino Monreale per la prima di sei date sull’Isola della black comedy di Sam Holcroft, diretta e adattata da Giancarlo Nicoletti, domani (ore 21) all’Auditorium di Arzachena (in collaborazione con Deamater), venerdì (alle 21) al Cineteatro di Olbia, sabato (20.30) all’Auditorium Comunale di Dorgali, domenica (20.30) al Teatro Centrale di Carbonia e lunedì, infine, (alle 20.30) al Teatro Antonio Garau di Oristano.

Intanto, per Ninni Bruschetta, che ne è protagonista con Claudio “Greg” Gregori, Fabrizio Colica, Paola Michelini e Gianluca Musiu, «“A Mirror” è un grande omaggio al teatro e a chi lo fa in modo sano e indipendente». Il sottotitolo, “Uno spettacolo falso e non autorizzato”, la dice lunga sulla storia, che a partire dall’annunciato matrimonio di Nina e Leo si sviluppa a suon di colpi di scena trattando temi spinosi e attuali come la libertà d’espressione e l’autoritarismo.

Una storia in cui Bruschetta, messinese classe 1962, attore dalla lunghissima e soddisfacente carriera tra cinema, teatro e televisione, è Celik.

Contento di rivedere la Sardegna?

«Eh sì! È il posto in cui ho avuto uno dei primi riconoscimenti professionali del mio lavoro, la menzione speciale al Premio Solinas alla Maddalena. Torno spesso per lavoro, e amo Cagliari perché è bellissima e mi ricorda Messina».

Veniamo alla pièce. Come si trova nei panni di Celik?

«Il signor Celik è un potente funzionario, più del Ministro della Cultura che spera di diventare, in quanto rappresentante dello Stato, che nei regimi totalitari e in quelli falsamente democratici detiene il vero potere, un potere inestirpabile. Teatralmente mi ci trovo bene perché è un personaggio negativo, quindi più intrigante da interpretare, ma personalmente lo detesto, come ho sempre detestato gli idioti come lui».

Si è ispirato a una figura in particolare per portarlo in scena?

«Certamente. A un vecchio funzionario, di cui non dirò mai il nome, che ho conosciuto negli anni in cui ho iniziato questo lavoro. Era bravissimo, lungimirante, ma il suo potere e il modo in cui lo esercitava lo rendevano orribile».

Il successo dello spettacolo è un segnale?

«Sì: che siamo stufi del potere dei bulli, dell’inettitudine del potere, delle bugie scandalose. Cito De André e mi scuso per la parolaccia: “Certo bisogna farne di strada/ da una ginnastica di obbedienza/ fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza/ però bisogna farne altrettanta/ per diventare così coglioni/ da non riuscire più a capire/ che non ci sono poteri buoni».

Com’è cambiato Bruschetta dalla fondazione della compagnia teatrale Nutrimenti Terrestri?

«In quarant’anni è cambiato tutto, salvo la voglia di continuare a dare al teatro una funzione sociale e politica. Stimolare le coscienze e risvegliare le intelligenze sopite dalla falsa comunicazione del mondo moderno è il fine di questo lavoro, non bisogna dimenticarlo. Ci vuole coraggio anche da grandi, ci vuole il coraggio di rimanere giovani per parlare ai giovani che sono il cuore della società e della civiltà».

Tra i suoi lavori, di cosa va più fiero?

«“Boris” è il progetto televisivo più importante che ho fatto, un progetto di qualità artistica e grande valenza sociale, mentre a livello di cinema, dove ho avuto la fortuna di prendere parte a grandi film come “I Cento Passi” e “L’uomo in più”, uno di quelli a cui sono più affezionato è “Spaccaossa” di Vincenzo Pirrotta , una tragedia greca cinematografica, descritta dalla fotografia di Daniele Ciprì».

Nascere in Sicilia ha fatto la differenza nelle scelte professionali?

«Decisamente. Se nasci in Sicilia e odi la mafia il tuo destino è segnato: sei il più siciliano dei siciliani, ma sarai un nemico per molti di loro».

