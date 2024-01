“Brusa la vecia” per un’annata felice 

Ad Arborea i falò si sono accesi già ieri, e oggi ne sono previsti altri. La Befana nella bonifica si festeggia con il tradizionale rito di origini venete, “Brusa la vecia”.

Un evento, quello odierno, come sempre organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con l'Amministrazione comunale, che si terrà davanti al centro fieristico.

I momenti

«È un evento che la comunità vive al ridosso dell’Epifania in due occasioni – spiega la sindaca, Manuela Pintus - la prima è quella che si è tenuta ieri ed è organizzata autonomamente da alcune famiglie di Arborea nelle proprie abitazioni. Mentre la seconda è quella organizzata dalla Pro Loco, dedicata a tutta la comunità e ai visitatori, in programma stasera. Ormai è una tradizione che fa parte della cultura di Arborea, che discende proprio dalle prime famiglie venete che arrivarono in Sardegna».

L’appuntamento

Il presidente della Pro Loco, Paolo Sanneris, ha annunciato che «l'accensione della “vecia befana” è fissata alle 20.30; un modo per offrire a tutti i partecipanti l'opportunità di condividere l'emozione di questo antico rito, che auspica un 2024 pieno di prosperità e felicità. Il culmine della serata sarà rappresentato dai saluti e dagli auguri intorno al falò principale, seguiti da un rinfresco nel salone del Centro fiere».

Un momento molto sentito ad Arborea, perché «Si tratta di un appuntamento che unisce la comunità in un sentito omaggio alle tradizioni, rafforzando nel contempo i legami sociali e culturali che caratterizzano Arborea», conclude Sanneris.

Le famiglie

La tradizione di “Brusa la vecia” è particolarmente sentita nelle fattorie di Arborea, come spiega l’assessore Gianni Sardo. «Da quando la mia famiglia, di origini venete, è ad Arborea non ha mai saltato un “Brusa la vecia”. Come tutti i falò il significato è quello di bruciare l’anno passato e aspettare uno migliore, ma la particolarità è che veniva considerato un rito propiziatorio. Il detto veneto diceva: “Faive a levante panoce tante, faive a ponente panoce gnente”; “Faville a levante pannocchie tante, faville a ponente pannocchie niente”. Gli anziani dicevano che in base a dove sarebbero andate le scintille del fuoco, la stagione agraria sarebbe andata bene o male».

