Brusa la Vecia, benvenuto 2026 

In ogni podere la stessa atmosfera con i canti che accompagnano la “Vecia” in un rito propiziatorio. A Arborea è magia, è il momento di portare avanti una tradizione importata dalle prime famiglie venete arrivate nel 1928.

Brusa la Vecia

Nelle aziende agricole sono iniziati i preparativi per “Brusa la Vecia”. Protagonista un grande fantoccio che dalle 21 di domani verrà divorato dalle fiamme. Intorno si riunisce tutta la famiglia tra canti, balli e buon cibo fino a tarda notte. Una festa intima, che viene organizzata nelle fattorie per elevare la rinascita agricola e l’identità di Arborea.

I poderi

Il 53enne Simone Sardo ha sempre iniziato il nuovo anno davanti al fuoco, nell’azienda di famiglia: «È stato mio nonno, arrivato ad Arborea il 31 ottobre 1938 dalla provincia di Vicenza, a farci conoscere la Vecia. Io, come mio padre, l’ultimo di tredici figli, sono orgogliosamente sardo ma molto legato a questo momento che fa parte del nostro sangue, della nostra storia. È quasi una necessità, un rito che continuerò a tramandare». Gli uomini della famiglia Sardo hanno iniziato la raccolta delle frasche, mentre le donne si occuperanno di preparare i piatti da gustare davanti al fuoco. Claudio Civiero organizza la Vecia con la famiglia, i vicini di casa e gli amici: «È l'unica grande tradizione rimasta. Anche questa volta noi prepareremo la pinsa, il dolce con la frutta secca e la farina di polenta».

Uno dei falò più grandi è quello che accende la famiglia Capraro: «Solo dopo questo rito può iniziare il nuovo anno - racconta Nicoletta Boassa, moglie di Gianni Capraro - Da giorni è iniziata la raccolta delle frasche e la preparazione del cibo che verrà offerto domani notte. Ma da noi nessuno viene a mani vuote: questa volta saremo in 150».

La Pro Loco

Il giorno dopo, invece, è la Pro Loco a replicare la festa nel centro fieristico, in occasione dell’Epifania. «Un modo per far partecipare tutto il paese - spiega il presidente, Paolo Sanneris – Un patrimonio simbolico: la scopa e le calze della “vecia” rappresentano la pulizia dell’anno passato e del cammino compiuto, un rituale di rinnovamento che saluta l’anno nuovo». Infine venerdì mattina nel teatro Salesiano si terrà lo spettacolo “C’era una volta… Santa Lucia e la Befana” di Laura Dora, alla presenza degli studenti di Arborea. «Così come con “Brusa la Vecia” si affida al fuoco ciò che è stato – spiega Sanneris – l’incontro con i giovani è un passaggio di testimone».

