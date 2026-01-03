VaiOnline
Arborea.
04 gennaio 2026 alle 00:13

Brusa la Vecia, benvenuto 2026 

Domani i grandi falò nelle aziende «e solo dopo può iniziare il nuovo anno» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

In ogni podere la stessa atmosfera con i canti che accompagnano la “Vecia” in un rito propiziatorio. A Arborea è magia, è il momento di portare avanti una tradizione importata dalle prime famiglie venete arrivate nel 1928.

Brusa la Vecia

Nelle aziende agricole sono iniziati i preparativi per “Brusa la Vecia”. Protagonista un grande fantoccio che dalle 21 di domani verrà divorato dalle fiamme. Intorno si riunisce tutta la famiglia tra canti, balli e buon cibo fino a tarda notte. Una festa intima, che viene organizzata nelle fattorie per elevare la rinascita agricola e l’identità di Arborea.

I poderi

Il 53enne Simone Sardo ha sempre iniziato il nuovo anno davanti al fuoco, nell’azienda di famiglia: «È stato mio nonno, arrivato ad Arborea il 31 ottobre 1938 dalla provincia di Vicenza, a farci conoscere la Vecia. Io, come mio padre, l’ultimo di tredici figli, sono orgogliosamente sardo ma molto legato a questo momento che fa parte del nostro sangue, della nostra storia. È quasi una necessità, un rito che continuerò a tramandare». Gli uomini della famiglia Sardo hanno iniziato la raccolta delle frasche, mentre le donne si occuperanno di preparare i piatti da gustare davanti al fuoco. Claudio Civiero organizza la Vecia con la famiglia, i vicini di casa e gli amici: «È l'unica grande tradizione rimasta. Anche questa volta noi prepareremo la pinsa, il dolce con la frutta secca e la farina di polenta».

Uno dei falò più grandi è quello che accende la famiglia Capraro: «Solo dopo questo rito può iniziare il nuovo anno - racconta Nicoletta Boassa, moglie di Gianni Capraro - Da giorni è iniziata la raccolta delle frasche e la preparazione del cibo che verrà offerto domani notte. Ma da noi nessuno viene a mani vuote: questa volta saremo in 150».

La Pro Loco

Il giorno dopo, invece, è la Pro Loco a replicare la festa nel centro fieristico, in occasione dell’Epifania. «Un modo per far partecipare tutto il paese - spiega il presidente, Paolo Sanneris – Un patrimonio simbolico: la scopa e le calze della “vecia” rappresentano la pulizia dell’anno passato e del cammino compiuto, un rituale di rinnovamento che saluta l’anno nuovo». Infine venerdì mattina nel teatro Salesiano si terrà lo spettacolo “C’era una volta… Santa Lucia e la Befana” di Laura Dora, alla presenza degli studenti di Arborea. «Così come con “Brusa la Vecia” si affida al fuoco ciò che è stato – spiega Sanneris – l’incontro con i giovani è un passaggio di testimone».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Sangue nelle strade

Schianto fatale per un motociclista, rientrava a casa dalla moglie e dai figli

Roberto Basciu (45 anni) finisce contro un’utilitaria a S’Ecca S’Arrideli 
Allarme sicurezza.

Viaggi a ostacoli nel Nuorese tra animali vaganti sulle strade: ad alto rischio la 131 e la Dcn

Caterina De Roberto (Ha collaborato Francesco Oggianu)
La crisi

Meloni: «Azione legittima Proteggiamo gli italiani»

L’opposizione: violata la legalità internazionale Ma la premier non ha dubbi: intervento difensivo 
Il caso

Pesca dei ricci, riparte la stagione Ma è gia emergenza

Esordio della app obbligatoria per denunciare le quantità raccolte 
Luca Mascia
L’allarme

Blitz contro la pedopornografia nell’Isola

A Sassari arrestato un 53enne: sequestrati duemila file. Denunce anche a Cagliari 
Matteo Vercelli
L’omaggio

«Valentino, amico geniale che ha dato il cuore all’Isola»

Il collega Franco Meloni ricorda il cardiochirurgo cagliaritano scomparso lo scorso 31 dicembre 
Franco Meloni
La strage di Capodanno

Identificate 11 vittime, 3 sono italiane

Speranze finite per Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi 