Brunori il quinto giocatore più decisivo in Europa 

Tra le storie più belle di questa Serie B c’è quella di Matteo Luigi Brunori, capitano del Palermo che alle soglie dei trent’anni sta vivendo una seconda giovinezza dopo una prima parte di carriera tra luci e ombre. Classe 1994, nato in Brasile da genitori italiani, ha esordito tra i professionisti nel 2011 con il Foligno (Lega Pro) per poi girare la Penisola senza mai trovare la giusta dimensione. Un’esperienza deludente in B, a Pescara, poi la chiamata della Juventus Next Gen, nel 2020, dove vince la Coppa Italia di Serie C. La stagione seguente la Juve lo gira all’Entella - ancora in B - ma come accaduto a Pescara non riesce ad incidere. La svolta Brunori sceglie di ripartire da Palermo, in C, in prestito dal club bianconero. In Sicilia esplode definitivamente con Baldini in panchina. Grazie alle sue 29 reti tra campionato e playoff contribuisce alla promozione in Serie B, diventando il simbolo della rinascita del Palermo nonché beniamino della piazza. Accostato al Cagliari in estate, la società rosanero riesce a battere la concorrenza acquistandolo dalla Juve a titolo definitivo. Corini, subentrato in estate al dimissionario Baldini, gli affida le chiavi dell’attacco in tra i cadetti (e la fascia da capitano). E in B l’approccio del centravanti è devastante. Brunori segna a raffica, ben 9 gol nel girone di andata, confermandosi un bomber di razza.

I record

Nel 2022 nessuno in Italia ha fatto meglio del rosanero. Con 34 reti segnate nello scorso anno solare si è consacrato come attaccante italiano più prolifico. Un dato, questo, che non è passato inosservato al ct Mancini che lo scorso dicembre lo ha convocato per uno stage con la Nazionale italiana. Non solo. Il capitano del Palermo è nella top five dei giocatori più decisivi in Europa, secondo il rapporto tra gol segnati e punti prodotti. Meglio di lui Haaland, Kane, Balogun e il barese Cheddira, attuale capocannoniere del torneo cadetto con 15 centri. Le speranze playoff del Palermo passano ancora dalle sue reti.

