«Bruno vive nei suoi dischi» 

inviato

Decimomannu. Giradischi, mixer, cuffie, casse e migliaia di dischi sono rimasti chiusi in una stanza per tanto tempo. Bruno Dessì ha smesso di vivere nel 1993. Aveva 34 anni. È morto in un incidente stradale. Amava la musica e il calcio (lo stadio di Decimomannu è stato intitolato a lui e a Mauro Locci, un altro giovane del paese stroncato da una malattia). Faceva il disk jockey e per certi versi “lo fa ancora” nel pub “Cirano” (il suo soprannome) grazie alla sorella 71enne Gabriella Dessì che gestisce da 30 anni il locale con i figli Riccardo e Simona. Ogni giorno si divide tra il registratore di cassa e la consolle ereditata proprio dal fratello. Mescola vecchi e nuovi dischi. Sceglie i brani seguendo l’istinto e l’umore. Con la musica tiene vivo il ricordo di Bruno.

La musica

Gabriella Dessì ha sempre amato la musica. «Ascolto di tutto – dice – per questioni anagrafiche privilegio alcuni generi musicali. Non mi piace il metal estremo e non provo alcuna attrazione per la trap. La trovo povera musicalmente e anche sotto l’aspetto dei testi. Ma essendo sempre molto curiosa non disdegno le novità». Nello scaffale sotto il giradischi tra centinaia di vinili fa bella mostra anche un album dei Fontaines D. C. band post punk irlandese particolarmente amata dai più giovani. «Ascolto alcune radio e mi inforno su internet – sottolinea – ma solitamente nelle selezioni che propongo ogni sera ci sono le cose che amo di più scegliendo brani che spaziano tra pop, rock, funk e hip hop classico tipo Run Dmc e Public Enemy». Anche Bruno Dessì amava diversi generi di musica. «Era un appassionato del funk – ricorda la sorella mentre indica un cd di James Brown nello scaffale – alla consolle era davvero bravo. Conservo ancora diverse cassette con brani mixati da lui».

Decisione sofferta

Bruno Dessì è morto nel 1993. Un incidente stradale ha stroncato la sua giovane vita. «È stata una tragedia – ricorda Gabriella – ho sofferto e soffro ancora per quello che considero sempre il mio fratellino. Eravamo molto legati e condividevamo la passione per la musica. Quando è morto tutta l’attrezzatura che lui utilizzava per fare le serate è rimasta chiusa dentro una stanza per tantissimo tempo. Nel 2015 ho deciso di affrontare in modo diverso il dolore. Ho preso giradischi, cuffie, mixer e vinili. Abbiamo allestito uno spazio nel pub dietro la cassa e ho iniziato a selezionare la musica. Lui era molto geloso dei suoi dischi e ogni volta che ne utilizzo qualcuno della sua collezione gli chiedo sempre scusa. Non avevo mai mixato canzoni fino al 2015, ma quando ho iniziato a farlo sentivo Bruno più vicino a me. Forse è un modo per esorcizzare la sofferenza».

La puntina che salta

«Qualche volta ho la sensazione che non stia apprezzando le mie selezioni musicali. Il segnale? La puntina che salta all’impazzata tra i solchi del vinile», dice con un sorriso beffardo mentre sorseggia un drink. «Ma poco dopo magari metto uno dei suoi dischi preferiti e tutto ritorna come prima. La musica è come la vita. C’è una canzone per ogni stato d’animo. Per essere felice mi basta pensare che Bruno ogni sera sia qui con me a mettere nel giradischi i nostri amati vinili».

