Bruno Tognolini e «un’operina» che ci fa tornare tutti bambini 

Non avevano mai firmato insieme un’opera. Adesso, finalmente, nel solco di un’amicizia coltivata fin dal secolo scorso, l’hanno realizzata, ed è «un’operina musicale solida e illustre» come esige il mondo della lirica.

Bruno Tognolini ha scritto il libretto, Gianfranco Cabiddu ha curato la regia e la parte visiva. Per le illustrazioni del programma di sala, poi, hanno convocato un’altra “spatriata“, all’inverso però. Perché, al contrario del noto scrittore e dell’affermato regista, che hanno lasciato Cagliari per Bologna (negli anni ‘70), Pia Valentinis nel capoluogo sardo ci è arrivata da Udine (da qualche decennio).

La storia

Comunque sia, “I Salvatori della mezzanotte“, una cantata natalizia con le musiche di Daniele Furlati, andata in scena al Teatro comunale di Modena durante i giorni di Natale, narra sì di antiche leggende, ma, tra le righe, anche di sodalizi longevi. Tratta dal libro “Salvataggio di mezzanotte“ dello stesso Tognolini, autore di una vasta produzione letteraria, in rima e in prosa, tradotta in varie lingue, nonché di testi per la televisione, la cantata è una vera opera lirica, con tenore, mezzosoprano, baritono e coro di voci bianche. L’antefatto della storia è un racconto popolare, secondo cui «il Santo Avvento, 2000 anni fa, era stato gravemente minacciato da un Re che non voleva che Gesù nascesse, pertanto, ogni anno a Natale come si rinnova la Nascita Santa, così si rinnova anche quella minaccia. E ogni anno ci vuole qualcuno che la combatta e la sventi: il Salvatore di Mezzanotte, appunto».

Senza nostalgia

A fermare quella minaccia, anticipa Tognolini, «un gran merito avrà il Presepio. Quel plastico, manufatto domestico, che con statuine e montagne di carta e palmette e casette per un secolo ha incantato i bambini. E che senz’ombra di nostalgia, o riconquista, vogliamo in questa operina solo onorare e salutare in musica, canto e teatro». Un richiamo alla Natività sono anche le musiche di Daniele Furlati. Il compositore, apprezzato per la sua attività in campo cinematografico e teatrale, coautore delle musiche di alcuni lungometraggi pluripremiati, ha contaminato «materiali musicali che fanno riferimento a epoche e mondi fra loro lontani, così come si possono mescolare nel presepio di una casa di oggi statuine delle più diverse fatture e provenienze». Nei “Salvatori della mezzanotte“ (che si spera arrivi presto in Sardegna), però, c’è dell’altro.

L’amicizia

Ovvero, «una piccola storia sarda» annuncia Tognolini, che giovedì e venerdì sarà a Cagliari (Libreria Tuttestorie) e a Quartu (Casa Olla) per presentare un nuovo libro. «Quella mia e di Gianfranco Cabiddu, già amici a Cagliari dai primi anni ’70; partiti insieme nel ’75 per Bologna a fare il DAMS, primi fra i sardi in quell’università allora leggendaria, che hanno vissuto insieme lì la loro decade di fervore bohemien; che hanno continuato a vedersi e parlarsi, litigare e mangiare, viaggiare e fumare per quasi cinquant’anni». E adesso, dopo i personali successi di una lunga carriera, finalmente lavorare insieme.

