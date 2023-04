«Bruno è ancora vivo grazie a casco e guanti» 

Sulla vicenda intervengono, stizziti, anche gli operatori del centro Aias che fin dal 1999 si occupano del delicato caso di Bruno. E, non ultima, si fa sentire anche la Asl del Sulcis per certificare che quello in questione «è un trattamento terapeutico necessario».

A parlare è Andrea, fratello maggiore e tutore legale di Bruno: traccia un’analisi tutto sommato pacata della situazione e si lancia in una decisa difesa dell’eccezionale trattamento che da 16 anni viene praticato sul fratello al centro Aias di Cortoghiana: «In merito alle notizie e alle insinuazioni emerse in questi giorni – afferma – ritengo di dover sottolineare che attraverso la contenzione praticata con casco e guantoni mio fratello abbia potuto evitare i dolorosi ricoveri ospedalieri che in passato si sono resi necessari a causa di ingestioni improprie di oggetti non commestibili. Contenzioni che possono apparire estranee e colpire chi osserva ma che si sono sempre rivelate utili».

Maschera in stile Hannibal Lecter? Eccezionali misure di contenzione più degne della tortura che di un trattamento terapeutico? Niente di tutto questo. Bensì «strumenti che hanno consentito a Bruno di vivere fino a oggi», affermano i familiari del paziente del centro Aias di Cortoghiana. Per la prima volta dopo giorni «trascorsi tra amarezza e turbamenti» rompono il silenzio, con l’intento di chiedere rispetto e soffocare il clamore mediatico e le enormi polemiche divampate a seguito della denuncia della garante della Sardegna per le persone private della libertà personale, Irene Testa, sulle misure di contenzione da tempo impiegate sul loro caro.

Rispetto

Il tutore di Bruno assicura di essere sempre stato a conoscenza della terapia utilizzata sul fratello: «Ho sempre condiviso la modalità di trattamento che è stata impiegata, dato che si è rivelata lo strumento che ha consentito a Bruno di vivere fino a oggi. La nostra è una vicenda dolorosa e difficile ma chiedo che vengano rispettate le condizioni di mio fratello e di tutta la famiglia».

Aveva subito parlato di «scenario agghiacciante e raccapricciante» la garante Testa dopo il sopralluogo di alcuni giorni fa nel centro Aias: nel mirino le eccezionali misure di sicurezza utilizzate sul paziente da tanti anni affetto da una rara forma di picacismo, una patologia psichiatrica che lo induce a ingerire qualsiasi cosa gli capiti per le mani. Bruno, in particolare, ha una predilezione per i mozziconi di sigaretta.

Pur non accusando di fatti illeciti la struttura sanitaria, Irene Testa ha subito inoltrato una relazione alle autorità per poi diffondere sui propri social una nota nella quale afferma di «non potere accettare che una persona malata venga sottoposta a un trattamento che appare più vicino al concetto di tortura che a quello di cura».

Tempesta social

Parole che hanno subito avuto una eco enorme. La vicenda in un attimo ha varcato i confini isolani, diffondendosi a macchia d’olio anche grazie al rilancio della notizia su tutti i principali quotidiani e media nazionali. I commenti negativi (per usare un eufemismo) non hanno tardato ad arrivare, riempiendo le bacheche di tutti i social con accuse di ogni sorta, affermazioni indignate e anche improvvisate proposte di rimedi fai-da-te per migliorare le condizioni di vita del paziente 43enne.

Le reazioni

L’assessore alla Sanità regionale Carlo Doria ha garantito il proprio impegno immediato e «l’integrazione della retta per il paziente» mentre il presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha espresso la vicinanza dell’assemblea sarda a Irene Testa e annunciato che «si sta studiando il percorso terapeutico più adeguato al paziente».

Con una nota prende posizione anche l’Asl del Sulcis: «Confermiamo – vi si legge – che il trattamento terapeutico a cui viene sottoposto l’assistito si è reso necessario per proteggerlo da azioni di autolesionismo che avrebbero sicuramente e irrimediabilmente compromesso la sua salute. Anche in base all’ultima valutazione dell’Unità di valutazione territoriale del distretto mai si è potuta rilevare alcuna forma di maltrattamento sul paziente affetto da picacismo, in relazione alla gravissima patologia psichiatrica che lo affligge. La Asl Sulcis auspica che attraverso una proficua collaborazione tra le varie istituzioni vengano messe in campo ulteriori risorse e tutti gli sforzi necessari per trovare, se possibile, un progetto assistenziale alternativo».

«Rischia la vita»

Nei giorni scorsi il direttore amministrativo del gruppo Aias Vittorio Randazzo aveva difeso il trattamento utilizzato dalla struttura e invitato chiunque avesse una soluzione migliore, riferendosi anche alla garante Irene Testa, «a spostare Bruno in un altro centro».

Sulla vicenda intervengono, con una lunga nota firmata da ben 63 persone, anche gli operatori del centro Aias di Cortoghiana che a vario titolo assistono Bruno: «Per quanto sia stato precisato che le critiche non sono rivolte alla struttura – scrivono – di fatto ognuno di noi viene accusato di assistere passivamente a quelle che sono descritte come torture. Chi ci ha accusato era a conoscenza delle tante verifiche nella struttura e del fatto che le contenzioni utilizzate erano condivise con i servizi competenti. Pertanto pensavamo fosse chiaro che tali strategie, che sono dolorose anche per noi, vengono adottate in quanto Bruno è costantemente in pericolo di vita. Queste limitazioni alla bocca e alle mani, che comunque non escludono la costante supervisione e il continuo intervento sul paziente da parte nostra, si sono rivelate l’unico strumento in grado di assicurare a Bruno la sua sopravvivenza e la sua piena integrazione nel gruppo-reparto».

