Bruno Barbieri torna con “4 Hotel” E la Sardegna aspetta il super chef 

Ci sono gli alberghi pet-friendly, che stanno finalmente trovando il giusto equilibrio tra l'accoglienza dei quattrozampe con i loro amici umani. Quelli di famiglia, presi in mano dalle nuove generazioni che hanno dato il via ad un travolgimento in chiave moderna di grande successo. E poi ci sono gli albergatori italiani che hanno esportato le loro capacità all'estero fondendo lo stile Made in Italy nel rispetto del paese dove sono andati a lavorare. Torna la competizione dell'hotelleria con la nuova serie di “4 Hotel”, la sfida guidata dallo chef Bruno Barbieri, in onda dal 18 maggio ogni giovedì su Sky e in streaming su Now. Con una novità: per la prima volta il programma oltrepassa i confini italiani arrivando a Marrakech e a Malta.

Lo stile italiano

«Siamo voluti andare all'estero a cercare albergatori italiani, che si sono messi in discussione andando a lavorare in posti anche psicologicamente estremi come il Marocco, dove non è facile neppure fare investimenti economici», ha spiegato lo chef superstar. «E la prima cosa da sottolineare è che lo stile italiano viene sempre fuori, pur integrandosi con quello locale». Uno di questi hotel tra le attività collaterali ha anche una visita ad un monastero di clausura «ed entrarci è stata un'emozione molto forte». Alla guida della sua squadra, composta da giudici che sono anche colleghi e avversari tra loro, Barbieri poi riporterà la gara in Italia, spostandosi da Firenze fino alle strutture pet-friendly dell'Emilia-Romagna, da Trieste all'Umbria, da Milano alla Carnia. E la Sardegna? Terra amatissima da chef Barbieri, non manca mai nei suoi programmi. E la puntata ambientata nell’Isola è attesa.

La rivoluzione

«Credo che da quando siamo partiti anni fa, abbiamo fatto davvero una grande rivoluzione con programmi come questo o “Masterchef”, ha detto Barbieri. «Sono serviti a far capire alla gente cosa c'è dietro un ristorante, un hotel, andando in giro quel che più mi ha colpito è come le nuove generazioni, i figli degli albergatori storici, abbiano in tanti casi preso in mano la situazione e stiano portando avanti un ottimo lavoro per crescere». Ma si deve migliorare ancora molto e incombono problemi, ha ricordato Barbieri, come la difficoltà nel reperire personale. «Non è che manchi la voglia di lavorare, anzi. Certo questo è un lavoro che ha orari e turni particolari, quindi il discorso è organizzativo, inoltre il livello del personale si è alzato molto, serve gente specializzata, che abbia studiato, sappia le lingue». Così come, ha detto ancora, dallo Stato gli albergatori non si aspettano aiuti economici, ma una burocrazia più veloce e snella sì. Ma per Barbieri i passi avanti si vedono anche da altri particolari. «Sta sparendo tutto ciò che è di plastica», ha detto, «e c'è molta più attenzione per il contenuto dei frigo bar».