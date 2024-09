Bruno Barbieri riparte dalla Sardegna “4 Hotel”, a vincere è il Nora Club 

Tra le meraviglie naturali e archeologiche della costa sud, ritratte in diretta nazionale, è il quattro stelle Nora Club Hotel & Spa a vincere la prima puntata della settima stagione di 4 Hotel, in onda ieri su Sky. Bruno Barbieri era sbarcato sull’Isola la scorsa primavera, facendo tappa nell’area tra Pula e Capo Spartivento. «Se il nord è il regno del glamour e della movida, il litorale meridionale della Sardegna conserva da sempre un sapore più selvaggio», le parole dello chef superstar in apertura di episodio.

La gara

Location, camera, colazione, servizi e prezzo le categorie da valutare per trovare la struttura migliore per una vacanza. È il profumo di Sardegna a premiare l’elegante complesso diretto da Elena Guidi di Bagno, con i suoi giardini curati, lo stile tradizionale con pezzi di arredamento tipico sardo e la cura nei servizi. «Hai vinto perché da te si vive la vacanza con garbo, gusto, e sicuramente ci si sente in Sardegna», afferma Barbieri durante la premiazione. In gara il Capo Blu Boutique Hotel di Santa Margherita di Pula, diretto da Mattia Guzzardi, ex discoteca che richiama il mare con le sue tinte biancoazzurre; l’Hotel Stele di Nora di Pula, in stile minimal e funzionale, sotto la direzione di Gabriele Orbai; e l’Hotel Rurale Orti di Nora diretto da Gianmario Foddai, immerso nella natura.

«Altroché 007!»

Barbieri, com’era annunciato, si presenta in versione “cliente rompiscatole”. «Abbiamo messo dei test che altro che 007», aveva scherzato qualche giorno fa con i giornalisti. Detto fatto, estrae una piccola torcia a ultravioletti per trovare macchie e imperfezioni praticamente invisibili a occhio nudo durante il soggiorno a Capo Blu. Se un occhio va alla pulizia, l’altro è rivolto alla sostenibilità. Il giudice inorridisce di fronte a ogni pezzo di plastica trovato nelle stanze, e si getta a terra alla vista di un tappeto di erba sintetica.

La barca o lo zoo?

Grandi protagoniste le escursioni tra natura e tradizione. Il Nora Club Hotel ha portato lo chef in barca all’isolotto di San Macario e al sito archeologico di Nora, proponendo anche una degustazione di maialetto allo spiedo. Orti di Nora ha offerto la visita allo zoo interno alla struttura e una gita a Chia per ammirare i fenicotteri rosa, mentre al boutique hotel di Capo Blu si sceglie l’adrenalina: tour in quad fino a Capo Spartivento e lezione di catamarano, approfittando della giornata di maestrale. Una bicicletta elettrica ha invece portato Barbieri dallo Stele di Nora all’apprezzatissimo parco naturale di Gutturu Mannu.

Le strategie

Dopo colazioni con prodotti tipici del territorio, relax con piscine e spa e qualche intoppo nel servizio, la fine della puntata è il momento in cui vengono svelati i voti che gli albergatori si sono assegnati a vicenda. C’è chi gioca di strategia e attribuisce giudizi forse troppo severi, e dopo qualche battibecco si ritrova in testa il Capo Blu Boutique Hotel. Sarà il voto del giudice, come da marchio di fabbrica della trasmissione, “a rivoluzionare la classifica” e consegnare la vittoria al Nora Club.

