Bruno Barbieri riparte dal sud della Sardegna 

Ispezioni piene di colpi di scena e almeno un nuovo tormentone. È un Bruno Barbieri cattivissimo e nel pieno della sua veste di “cliente rompiscatole” quello della settima stagione di “4 Hotel”, da domani, e ogni domenica, su Sky e in streaming su Now. «Abbiamo messo dei test che altro che 007... a me Daniel Craig fa, come si dice a Bologna, una soletta», scherza lo chef-giudice. Mentre parla l’umore è alle stelle e le battute non mancano - complice la riconferma del programma per un'altra stagione ancora, l'ottava, le cui riprese cominceranno tra qualche giorno.

Le tappe

Per quanto riguarda quella in arrivo adesso, ripartirà dal sud della Sardegna, per poi passare da Cagliari, Genova, lago di Bolsena, riviera del Brenta, Napoli, Valdobbiadene e Trentino.

Una vetrina

In un settore che sta cambiando, Barbieri ha molto da rivendicare. Grazie alla trasmissione Sky Original realizzata da Banijay Italia l'hôtellerie italiana «è cambiata moltissimo», ma «siamo ancora agli inizi», sostiene. Prima «i partecipanti avevano paura di una figuraccia, mentre ora è chiaro che vincono tutti grazie alla pubblicità che ne deriva, anche quando viene commesso qualche errore da bacchettare».

Gli affitti brevi

Il conduttore, però, su certe cose non può che dar ragione agli imprenditori. Come per gli affitti brevi: «Possono starmi bene», commenta, «ma necessitano delle regole». Pure dal punto di vista qualitativo non è convinto, «ti danno una stanza che alla fine paghi come un albergo, ma senza comfort». Ma, allora, qual è il futuro del settore? Sicuramente uno più sostenibile: «Con “4 Hotel abbiamo iniziato una crociata», commenta, «abbiamo raccolto in alcune stanze fino a 70, 80 pezzi di plastica». Poi, alberghi più piccoli, boutique hotel, racconta Barbieri, dove «il cliente viene preso e coccolato in una maniera completamente diversa». Perché, tra l'altro, i viaggiatori sono diventati sempre più precisi e non perdonano. Davanti alla tentazione di lasciare una recensione negativa, però, il consiglio del conduttore è di «essere onesti» e ricordare che dietro un albergo c'è sempre qualcuno che «si è

impegnato e ha investito».

Tasse di soggiorno

Pungolato sulla questione delle località prese d'assalto dai turisti, lo chef si lascia andare: «Io metterei una tassa in tutta Italia, soprattutto a chi arriva dall'estero. Vuoi andare a Venezia? Devi pagare». E fa l'esempio di Disneyworld, perché «se lì pago un sacco di soldi per vedere roba finta, allora anche in Italia si deve far pagare, con quei soldi possiamo svilupparci».

Ah, il topper!

Tornando a “4 Hotel”, tra le ragioni del successo c'è sicuramente il sistema dei tormentoni, primo tra tutti l'ossessione di Barbieri per il topper. E tra le novità da non perdere c'è almeno una nuova fissazione. È «la stagionalità delle lenzuola»…

