Bruno Barbieri fa tappa a Cagliari e incorona l’Aristeo di via Roma 

Ci sono le tradizioni gastronomiche e artigianali, il mare, ma anche la storia tra le vie del centro storico. È un viaggio alla scoperta della vera anima cagliaritana quello dello chef superstar Bruno Barbieri, che nella settima stagione di “4 Hotel” torna sull’Isola dopo la prima puntata nella costa del sud. Un percorso, in onda da ieri su Sky, alla ricerca dell’albergo perfetto per immergersi in una completa esperienza nel cuore del capoluogo.

La gara

Esperienza che è stata trovata nel vincente Hotel Aristeo, all’angolo tra via Roma e il viale Regina Margherita, diretto dai gemelli Luca e Mattia Paschina. A fare la differenza la splendida vista sul porto, l’equilibrio tra funzionalità, stile e servizi (nessuna insufficienza per la struttura) e una degustazione di mieli rari sardi, in un’azienda di apicoltura convenzionata, che per Barbieri «vale da sola il viaggio». L’hotel Aristeo ha trionfato nella sfida con altri tre albergatori che, dopo aver dormito una notte in ognuna delle quattro strutture in gara, hanno dovuto votarne location, camere, colazione, servizi e prezzo. È stato un testa a testa fino all’ultimo con l’elegante Villa Fanny di Lucina Cellino, tra le ville liberty di Stampace, boutique hotel con camere lussuose e un’atmosfera accogliente. In gara anche il Neko Boutique Hotel, diretto da Mauro Cogliolo, in pieno centro tra le vie Sonnino e Garibaldi, con dieci stanze che puntano sul design raffinato e architetture moderne, oltre a una colazione con prodotti sardi fatti in casa risultata apprezzatissima. In pieno quartiere Marina è invece L’Ambasciata di Filippo Nieddu, situato nel palazzo dell’ex ambasciata etiope. Una decina di camere ispirate ai colori del mare e della spiaggia e un servizio personalizzato su misura per ciascun cliente.

Ah, il topper!

In versione meno “cliente rompiscatole” del solito, senza controlli alla 007, Barbieri si gode a pieno il soggiorno sull’Isola, gustando pane guttiau sotto il sole del tramonto nella terrazza di Villa Fanny, brindando con “saludi e trigu” dopo un’escursione al faro di Calamosca e provando, con risultati altalenanti, a parlare in sardo durante i vari pernottamenti. L’attenzione per la sostenibilità e per determinati dettagli però rimane sempre elevata: il conduttore nota con ammirazione la totale assenza di plastica nelle strutture alberghiere in gara, ma quando non trova il tanto ricercato topper sopra ai materassi si lascia andare a un grido disperato. Apprezzatissime ancora una volta le escursioni, che lo hanno portato alla scoperta di gemme storiche, naturalistiche, gastronomiche e di artigianato. Si va dal Giardino Sonoro di Pinuccio Sciola alle saline di Assemini, da visite guidate nel centro storico che si concludono con lezioni di tiro con la balestra a corsi di intreccio e di preparazione della fregola. Al momento dello svelamento dei voti che gli albergatori si sono assegnati a vicenda è bagarre, tra accuse di tendenziosità e mancanza di obiettività. Aristeo arriva in vantaggio su Villa Fanny e il voto di Barbieri non rivoluziona la classifica: vincono i Paschina, «perché rappresentate il futuro dell’hotellerie in questa fantastica città».

