Bruni: «Mi perdonerete ma sono per i rosanero» 

«Sì. Io il calcio lo seguo poco ma mi farebbe piacere se il Palermo riuscisse a acciuffare i playoff e questa partita mette in palio punti importanti, siamo tante squadre in pochissimi punti, il Cagliari è messo un po’ meglio e magari ne ha meno bisogno. Io sono palermitano, non me ne vogliano i cagliaritani se farò il tifo per la mia squadra. Siamo sempre stato vicini durante tutto il campionato, abbiamo seguito un cammino simile».

Quel suo “Forza Palermo!” con cui chiudeva i collegamenti dal timone di Luna Rossa durante l’America’s Cup è diventato celebre. Checco Bruni, 50 anni tondi, palermitano di nascita ma ormai di stanza Cagliari, leggenda della vela, spiega come è nato: «In realtà era rivolto sia alla squadra, sia alla città. Soprattutto ai palermitani nel senso dei cittadini e degli amministratori, perché apprezzino di più quello che hanno e lo valorizzino. Troppo spesso quando torno a Palermo vedo incuria e poca attenzione nei confronti della bellezza della città e questo mi innervosisce. È un discorso che vale per tutte le nostre città che meritano di più, soprattutto da parte di chi li amministra. Forse i cagliaritani stanno un po’ più attenti a non rovinare la propria città».

Dove nasce la passione per il Palermo?

«C’è sempre stata. In famiglia non siamo dei super appassionati ma ci fa piacere quando il Palermo vince».

Quello di sabato è un Cagliari-Palermo, vale anche moltissimo…

Sarà allo stadio sabato?

«Non lo so. Da Palermo vengono un po’ di nipoti e cugini e ho prenotato i biglietti per tutti loro. Io potrò andare solo se non dovessimo navigare. Sarebbe la prima volta, non sono mai entrato allo stadio del Cagliari mi farebbe piacere».

Quale è stato il “suo” Palermo?

«Tutti e nessuno. Però mi fa piacere che da Palermo siano transitati campioni importanti, penso ai tanti argentini, a Cavani, a giocatori della Nazionale come Totò Schillaci e mi faceva piacere quando poi si affermavano. Calciatori come Dybala hanno tenuto un legame stretto con il Palermo, lui lo ricorda sempre».

Si parla di calcio nella base di Luna Rossa?

«No, siamo impegnati su altro, però ci sono le varie fazioni calcistiche. Qualcuno è tifoso, magari non sfegatato. A cominciare da Max Sirena e la sua l’Inter».

