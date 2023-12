Bruncuspina imbiancato, seggiovia sempre ferma 

Complici le condizioni meteo avverse, la neve è tornata sulle vette del Bruncuspina. Soddisfatti per le prenotazioni gli imprenditori turistici: «Alcuni vedendo le foto in rete stanno già prenotando – dice Delia Cualbu, dell’Hotel Cualbu – diventa un effetto domino a dimostrazione di quanto sia grande l'interesse per la montagna. Lavoreremo anche a Natale. Siamo sold out per Capodanno e riceviamo delle telefonate per l' Epifania». Così Annamaria Pirellas dell’agriturismo Parco Donnortei: «Al completo per il fine settimana, da noi i visitatori vengono soprattutto per vivere un’esperienza a stretto contatto con gli animali e i nostri scorci. La neve è certamente un attrattore e in tanti ci stanno già chiedendo informazioni, ma il turista non si ferma a ciò volendo apprezzare tutto ciò che il territorio offre». La sindaca Daniela Falconi spiega meglio: «La neve regala sempre non solo panorami incantati ma anche dei fine settimana in cui le nostre attività possono lavorare al meglio. Contribuirà a dare al nostro paese quell’aria natalizia pronta ad accogliere al meglio tutti coloro che vorranno venire a visitarci».

E sulla seggiovia ferma da anni, Falconi ribadisce: «Stiamo lavorando con l’impresa e i tecnici comunali al collaudo. Ci saranno a breve dei nuovi sopralluoghi sperando che possa avvenire tutto in tempi non troppo lunghi». ( g. i. o. )

