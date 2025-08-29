VaiOnline
San Giovanni Suergiu.
30 agosto 2025 alle 00:18

Bruncu Teula, nuova segnaletica nella rotatoria 

Sono stati ultimati nei giorni scorsi da parte della Provincia del Sulcis Iglesiente i lavori di ripristino e messa in sicurezza dell'incrocio dove è presente una rotatoria sulla Provinciale 75 per Bruncu Teula, al confine comuni di Portoscuso e San Giovanni Suergiu. Si tratta di un’area con alta densità di traffico automobilistico, in particolare verso l’area industriale.

«Ormai era diventato estremamente pericoloso – spiega la sindaca Elvira Usai – l’incrocio era privo di segnaletica orizzontale e verticale. C’erano tanti disagi sia durante il giorno che nelle ore notturne. Ringraziamo la Provincia per aver agito tempestivamente in seguito alle nostre richieste. La dimostrazione che gli enti intermedi sono fondamentali per gli interventi nel territorio e la manutenzione delle arterie stradali».

Soddisfatto anche Sergio Murgia amministratore della Provincia: «Si tratta di un lavoro frutto della collaborazione tra la provincia e l’amministrazione comunale di San Giovanni Suergiu. L’intervento ha interessato la messa in sicurezza dell’intera intersezione, dove mancava la segnaletica orizzontale e in parte quella verticale. Abbiamo cercato di renderla più fruibile e sicura». (f. m.)

