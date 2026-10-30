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Fonni.
31 ottobre 2026 alle 00:15

Bruncu Spina, rogo fuori stagione 

Sono serviti due Canadair per domare l’incendio scoppiato in montagna 

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Non solo l’alta Baronia e la bassa Gallura, con l’invaso di Maccheronis a secco costrette a fare i conti con la siccità. Anche la Barbagia fa i conti con un autunno secco, talmente tanto, che ieri sui monti del Gennargentu, a due passi dal Monte Spada, si è sviluppato uno scenario prettamente estivo con un incendio divampato nelle campagne di Fonni, tanto vasto da richiedere l’intervento di due Canadair arrivati da Ciampino.

Il rogo

L’incendio è divampato in località S’Ervarisciu, lungo la strada per Bruncu Spina, interessando una zona particolarmente impervia e si è propagato all’interno di un canalone quasi irraggiungibile dalle macchine antincendio da terra. Impegnati la pattuglia del Corpo forestale di Gavoi, il Gauf (gruppo di analisi e uso del fuoco), le squadre Forestas, i vigili del fuoco provenienti da Nuoro e i Canadair. Le fiamme tra Monte Spada e Bruncuspina hanno interessato principalmente macchia bruciando decine e decine di ettari, sospinte dal vento hanno anche raggiunto il crinale in direzione di Desulo. Fiamme favorite anche dalla terreno secco per la quasi totale assenza di precipitazioni in queste settimane. Dal paese si vedeva una grande nuvola di fumo, che ha fatto temere il peggio.

L’apprensione

Sul posto insieme alle macchine del soccorso anche i carabinieri del paese e il vicesindaco Franco Duras, che in assenza della prima cittadina Daniele Falconi impegnata in trasferta, ha seguito tutte le fasi dell’emergenza. Fortunatamente le fiamme non hanno interessato allevamenti né ovili nella zona. Dopo lo spegnimento è iniziata la fase di bonifica e poi sarà la volta della stima dei danni. Un incendio che allarma per via del periodo in cui è divampato.

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