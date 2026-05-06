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Perdasdefogu.
07 maggio 2026 alle 00:34

Bruncu Santoru, un cammino nel verde 

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Un sentiero tra boschi, canyon e storia. A Perdasdefogu torna fruibile uno dei percorsi naturalistici più suggestivi del territorio: di recente il parco naturale di Bruncu Santoru è stato, infatti, oggetto di un intervento di riqualificazione che ne migliora sicurezza e accessibilità. Il tracciato si snoda tra boschi di lecci, testimonianze archeologiche e paesaggi spettacolari.

Lungo il percorso si incontrano infatti importanti siti nuragici come i nuraghi Prediargiu, San Pietro e Trutturis, mentre uno dei punti più attrattivi resta il canyon di Is Tapparas, visibile da un’area panoramica messa in sicurezza. I lavori sono stati realizzati dal Gal Ogliastra in collaborazione con il Comune.

Gli interventi hanno riguardato la pulizia del sentiero, il ripristino del fondo ciclopedonale e la messa in sicurezza dei tratti più impegnativi, in particolare nella zona della Brecca de Is Tapparas, dove sono state installate funi di supporto e protezioni nell’area panoramica sud. Adeguamenti anche per i belvedere lungo il percorso, con opere mirate a garantire una fruizione più sicura.

L’iniziativa si inserisce nel progetto di valorizzazione della rete escursionistica dell’Ogliastra, con l’obiettivo di collegare, da sud a nord, alcune delle aree più suggestive del territorio, seguendo il modello dei grandi cammini europei. (f. me.)

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